La UTA amenaza con paro de colectivos si no se pagan salarios y aguinaldo a tiempo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha emitido un aviso de posible paro de colectivos si las empresas del sector no abonan los salarios y aguinaldo completos antes del cuarto día hábil del mes. Esta alerta podría impactar significativamente en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Plazos y Consecuencias para el Transporte Público

La UTA estableció como plazo límite el próximo lunes para que las empresas cumplan con el pago. La organización sindical advierte que, de no recibir los montos adeudados por estos conceptos, se verán forzados a implementar un paro que afectaría a miles de usuarios y trabajadores del transporte.

“No podemos seguir esperando. Las empresas tienen la obligación de cumplir con los pagos en tiempo y forma”, declaró un representante de la UTA, señalando la urgencia de la situación y la necesidad de que los trabajadores perciban lo que les corresponde.

De llevarse a cabo la medida de fuerza, se estima que millones de pasajeros se verían afectados, complicando el acceso a lugares de trabajo, estudio y otros servicios esenciales. La UTA ha solicitado a los usuarios que estén atentos a las actualizaciones sobre el estado del servicio y a las medidas que se adoptarán en caso de un paro.

¿Qué deben saber las empresas de transporte?

Las empresas del sector de transporte tienen hasta el cuarto día hábil para cumplir con los requerimientos de la UTA. Este aviso no solo afecta a la operativa diaria, sino que también pone en evidencia un posible conflicto laboral más amplio.