La Universidad Nacional de las Artes impulsa nuevas diplomaturas en La Costa

La Universidad Nacional de las Artes (UNA) avanza en la oferta de diplomaturas en el Partido de La Costa, destacando la reciente actividad de la Diplomatura en Puestas Escénicas de las Danzas Folklóricas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.

Desarrollo de Técnicas Escénicas en Danzas Folklóricas

El encuentro, coordinado por el profesor Arian Ortellado, se centró en la materia Técnica y Entrenamiento Corporal. Los estudiantes participaron de una jornada intensiva, donde tuvieron la oportunidad de aplicar y profundizar lo aprendido en las clases virtuales.

Este tipo de actividades busca fomentar el intercambio grupal entre los alumnos, creando un espacio de aprendizaje colaborativo que potencia sus habilidades en las artes escénicas.

Próximas Jornadas de Formación Académica

El viernes 19 de septiembre, se llevará a cabo un nuevo encuentro de la Diplomatura en Planificación de Actos Escolares e Institucionales. Esta vez, el foco estará en la materia Aproximación a las Músicas Populares en Contexto Histórico, considerada esencial para entender la música popular como un fenómeno cultural y político, más allá de su rol de entretenimiento.

Los estudiantes dispondrán de cuatro horas de trabajo en el Multicultural de Mar de Ajó, donde buscarán ampliar y enriquecer los conocimientos adquiridos en las clases a distancia.

Las diplomaturas ofrecidas por la UNA en la región no solo benefician a los estudiantes, sino que también contribuyen al desarrollo cultural del Partido de La Costa. A través de estas formaciones, se promueve un mayor acceso y entendimiento de las disciplinas artísticas, impulsando el crecimiento de la comunidad en general.

Con una agenda educativa activa y variada, la UNA reafirma su compromiso con la cultura y la educación en la región, elevando el nivel de formación artística y enriqueciendo el patrimonio cultural local.