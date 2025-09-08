banner ad

La semana arranca con sol, cielo parcialmente nublado y primeras señales de primavera

Francisco Díaz

La semana en la provincia de Buenos Aires arranca con un clima fresco pero agradable, mientras crece la expectativa por la llegada de la primavera, que comenzará en menos de quince días. El cambio ya se percibe: las jornadas tienen más horas de luz solar, los amaneceres se adelantan y el atardecer llega cada vez más tarde.

Lunes:
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cielo mayormente nublado hacia la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con mínima de 8°C y máxima de 18°C, todavía más cercanas al invierno que a la estación que se viene.

Martes:
La provincia disfrutará de un cielo despejado a algo nublado, con un repunte de la temperatura: mínima de 7°C y máxima que podría alcanzar los 22°C.

Miércoles:
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, que luego se tornará mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 9°C y los 23°C, dando el primer aviso de un clima más cálido.

Con este panorama, la provincia transita una antesala de días primaverales, donde lentamente el frío va quedando atrás y se empiezan a sentir las primeras postales de la estación más esperada del año.

