La Provincia pagará el aguinaldo a estatales bonaerenses antes de las fiestas de fin de año

Denisse Helman
Bono estatales bonaerenses navidad aguinaldo

El cierre del calendario laboral suele venir acompañado de definiciones clave para los trabajadores del sector público, especialmente en un contexto económico marcado por reclamos salariales y negociaciones abiertas. En la Provincia de Buenos Aires, las expectativas estaban puestas en una confirmación oficial que despejara dudas de cara a las celebraciones de diciembre.

La Provincia confirmó el pago del aguinaldo antes de Navidad

El Gobierno bonaerense confirmó que abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los trabajadores públicos antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La información fue brindada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa habitual de los lunes en Gobernación.

Si bien no se precisó una fecha exacta, el funcionario aseguró que el pago se realizará como todos los años, antes de las fiestas, y que el día específico se encuentra en definición.

Qué dijo el Gobierno bonaerense sobre la fecha de cobro

Al ser consultado por la prensa, Bianco explicó que el Ejecutivo provincial trabaja en la confirmación del cronograma de pago del medio aguinaldo, teniendo en cuenta la situación financiera actual.

Según detalló:

  • El 2025 fue un año particularmente complejo para las finanzas provinciales
  • La semana pasada se realizó una colocación de letras para obtener fondos
  • En los próximos días se deberá renovar un vencimiento de deuda
  • Con esos recursos se definirá la fecha exacta de cobro del SAC, que será antes de las fiestas

El ministro remarcó que el objetivo es cumplir con el pago en tiempo y forma, pese a las restricciones presupuestarias.

El reclamo de los gremios estatales por el aguinaldo

La confirmación oficial llegó en medio de reclamos de los gremios estatales, que venían solicitando mayor precisión sobre el pago del aguinaldo y la reapertura de paritarias.

Entre los sectores que expresaron su preocupación se encuentran:

  • Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
  • Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
  • Asociación Judicial Bonaerense (AJB)
  • Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba)

Las organizaciones sindicales reclamaban certezas sobre el SAC y pedían retomar las negociaciones salariales antes de fin de año.

Paritarias y presión sindical para cerrar el año

Tras la aprobación del endeudamiento por 3.680 millones de dólares en la Legislatura bonaerense, los gremios estatales y docentes intensificaron la presión para reabrir las paritarias.

Los sindicatos señalaron que:

  • En noviembre hubo reuniones sin propuestas salariales concretas
  • La Provincia argumentó dificultades por el recorte de fondos nacionales
  • La inflación acumulada hasta octubre fue del 24,8%
  • Los aumentos salariales otorgados rondaron el 25,9%

En ese escenario, los gremios buscan cerrar el año con una actualización salarial adicional que permita sostener el poder adquisitivo.

