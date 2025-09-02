banner ad

La Provincia garantizará transporte público gratuito el 7 de septiembre para las elecciones

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el próximo domingo 7 de septiembre el transporte público será gratuito para que todos los ciudadanos puedan participar de las elecciones en igualdad de condiciones.

La medida incluye micros urbanos, interurbanos y de larga distancia, así como el transporte fluvial en el Delta, beneficiando a los vecinos que necesiten trasladarse a otras localidades para emitir su voto.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo bonaerense busca eliminar las barreras económicas que puedan dificultar el acceso a los centros de votación, especialmente para los residentes de zonas alejadas o isleñas.

En el anuncio oficial, las autoridades subrayaron que “el voto es un derecho, llegar a votar también”, reforzando así el compromiso de garantizar la participación ciudadana en los comicios provinciales.

