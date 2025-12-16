La Provincia eliminará subsidios energéticos en barrios cerrados y exigirá recategorización desde 2026

El esquema de subsidios energéticos vuelve a quedar en el centro del debate en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de cambios regulatorios y revisión de los criterios de acceso. Con la mirada puesta en el próximo año, el Gobierno bonaerense comenzó a delinear modificaciones que impactarán en miles de usuarios residenciales.

Cambios en los subsidios energéticos desde enero de 2026

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que a partir de enero de 2026 entrarán en vigencia cambios profundos en el sistema de subsidios energéticos. El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa.

Según explicó el funcionario, las modificaciones buscan mejorar los criterios de inclusión y exclusión del régimen provincial y adaptarlo a la nueva normativa nacional que impulsa la Secretaría de Energía.

Eliminación de la tarifa social en barrios cerrados

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la eliminación total de los subsidios energéticos para viviendas ubicadas en barrios cerrados dentro del territorio bonaerense.

La medida alcanzará a:

79.500 viviendas que actualmente reciben tarifa social

que actualmente reciben tarifa social 66.900 hogares ubicados en el Gran Buenos Aires, tanto en zona norte como sur

ubicados en el Gran Buenos Aires, tanto en zona norte como sur 12.600 viviendas del interior de la Provincia, bajo la órbita del OCEBA

Bianco remarcó que todas las residencias en barrios cerrados dejarán de recibir de manera automática el beneficio, independientemente de la situación previa del usuario.

Un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía

El ministro señaló que la decisión fue tomada en coordinación con el Ministerio de Economía bonaerense, como parte de una revisión integral del gasto en subsidios.

“A partir de enero de 2026 se van a eliminar todos los subsidios para las tarifas sociales de las residencias que estén en barrios cerrados”, sostuvo Bianco, al detallar que el nuevo esquema apunta a redirigir la asistencia estatal hacia los hogares que realmente lo necesitan.

Cambios impulsados por la Nación y adecuación provincial

El rediseño del sistema provincial está directamente vinculado a la reforma del esquema de subsidios energéticos a nivel nacional, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública.

El Gobierno nacional busca simplificar la segmentación de usuarios y redefinir los niveles de asistencia, lo que obliga a las provincias a ajustar sus propios criterios para mantener coherencia normativa.

Viejo esquema vs. nuevo esquema de segmentación energética

Hasta el momento, el sistema nacional contemplaba tres categorías de usuarios:

Usuarios N1 (altos ingresos)

Ingresos superiores a 3,5 canastas básicas

Sin subsidios

Usuarios N2 (bajos ingresos)

Ingresos inferiores a una canasta básica total

Subsidios de hasta el 65% sobre un consumo determinado

Usuarios N3 (ingresos medios)

Ingresos entre una y 3,5 canastas básicas

Subsidios parciales

Con la reforma nacional, este esquema será reemplazado por solo dos grupos:

Hogares con subsidio

Ingresos menores a tres canastas básicas totales

Subsidios diferenciados según la época del año

Hogares sin subsidio

Ingresos superiores a ese umbral

Sin asistencia estatal

Recategorización obligatoria para mantener el beneficio

Otro aspecto clave del anuncio es que quienes actualmente reciben tarifa social deberán recategorizarse para no perder el subsidio a partir de enero de 2026.

El trámite será:

Obligatorio

Digital

Gestionado a través del sitio oficial del organismo regulador

La recategorización deberá realizarse en www.oceba.gba.gov.ar y será indispensable para que los hogares que cumplan con los requisitos puedan conservar el beneficio dentro del nuevo esquema energético provincial.