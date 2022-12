La Provincia de Buenos Aires tendrá 4 días de asueto ¿Cuándo y por qué?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó 4 días de asueto para el cierre de este año 2022.

Recordamos que los asuetos son comparables a los días no laborables y por ello, el pago es como cualquier otro habitual, por lo que no afecta si se asiste al trabajo o no. Seguí leyendo esta nota y conocé los detalles al respecto.

Asueto de 4 días en la Provincia

El asueto en la Provincia de Buenos Aires se publicó en el Boletín Oficial este lunes al mediodía y se aplicará los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2022. Es decir, en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Vale destacar que se trata de un asueto administrativo, por lo que no está asociado a la hazaña de la Selección Argentina en Qatar 2022. Aunado a ello, el Gobierno nacional decretó un feriado para este martes 20.

¿A quiénes no aplicará el asueto?

De acuerdo a la gestión provincial, algunos grupos quedarán exentos del asueto administrativo de fin de año. Dichos grupos serían los siguientes:

Personal policial.

Personal del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Operativo Sol 2023.

Personal hospitalario que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales; guardia y emergencia. Así como toda prestación que no se pueda interrumpir.

Por otra parte, se estableció que el asueto "no alcanzará a las instituciones bancarias y entidades financieras". Asimismo, se instó al Poder Legislativo, Judicial y municipios a sumarse a la medida.