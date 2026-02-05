La Provincia de Buenos Aires podría prohibir redes sociales a menores de 13 años

El debate sobre la infancia y las pantallas acaba de subir de temperatura en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, tomó fuerza un proyecto de ley que busca marcar un límite tajante: prohibir que los menores de 13 años puedan abrir o mantener cuentas en redes sociales. La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), pone el foco en la salud mental y la vulnerabilidad de los datos personales de los chicos bonaerenses.

La propuesta no solo apunta a los usuarios, sino que pone la responsabilidad directamente sobre las empresas tecnológicas. Si la ley se aprueba, gigantes como Meta (Instagram, Facebook), TikTok o X estarían obligados a implementar sistemas de verificación de edad fehacientes. Ya no alcanzaría con el simple “declaro que soy mayor”, un método que hoy es fácilmente salteado por cualquier chico con un poco de astucia digital.

Por qué ahora: los riesgos detrás de la pantalla

La iniciativa surge en un contexto de alerta global. Según los fundamentos del proyecto, la exposición temprana a los algoritmos de recomendación no solo fomenta la adicción digital, sino que expone a los niños a riesgos como el grooming, el ciberacoso y trastornos de la imagen corporal.

“Las plataformas deberán adoptar medidas razonables y efectivas para garantizar e impedir que menores de 13 años creen cuentas”, sostiene el texto. El objetivo es que la provincia tenga una herramienta legal para auditar a las tecnológicas y sancionarlas si no cumplen con este filtro.

Ver también: Crisis en colegios privados bonaerenses: ¿Por qué el “desacople financiero” de enero pone en riesgo el inicio de clases?

Los puntos clave del proyecto de ley

Para entender cómo cambiaría el día a día de las familias bonaerenses, estos son los ejes principales de la norma que se debate:

Edad mínima obligatoria: Se establece el límite en los 13 años para cualquier tipo de registro en plataformas digitales de interacción social.

Se establece el límite en los para cualquier tipo de registro en plataformas digitales de interacción social. Verificación robusta: Las empresas deberán usar tecnologías que comprueben la identidad del usuario, evitando el ingreso de menores mediante engaños.

Las empresas deberán usar tecnologías que comprueben la identidad del usuario, evitando el ingreso de menores mediante engaños. Responsabilidad empresarial: Las compañías que operen en la provincia deberán presentar informes de impacto y someterse a la autoridad de aplicación local.

Las compañías que operen en la provincia deberán presentar informes de impacto y someterse a la autoridad de aplicación local. Plazos de adaptación: El proyecto prevé un año (365 días) para que las plataformas adecuen sus sistemas una vez que la ley sea publicada.

Comparativa: Provincia de Buenos Aires frente al mundo

Argentina no es el único lugar donde se está dando esta discusión. De hecho, el proyecto bonaerense se mira en el espejo de legislaciones que ya están avanzando en Europa y Oceanía.

Región / País Edad mínima propuesta o vigente Tipo de regulación Provincia de Buenos Aires (Proyecto) 13 años Prohibición total y verificación obligatoria. Australia 16 años Ley aprobada recientemente con restricciones estrictas. España 16 años En trámite legislativo para elevar la edad de consentimiento. Francia 15 años Control parental obligatorio debajo de esa edad.

El rol de los padres y el vacío legal

Hasta hoy, la mayoría de las redes sociales ya tienen en sus “términos y condiciones” la edad mínima de 13 años, pero es una norma que rara vez se cumple. Lo que busca este proyecto es pasar de una “sugerencia” de la empresa a una obligación legal controlada por el Estado.

Muchos expertos en salud mental apoyan la medida, argumentando que el cerebro de un chico de 11 o 12 años todavía no está preparado para procesar la búsqueda de validación constante de los likes o la toxicidad de ciertos comentarios. Sin embargo, también hay voces que advierten sobre la dificultad técnica de implementar estos controles sin vulnerar la privacidad de los adultos que también deben ser verificados.

Ver también: Provincia de Buenos Aires: ¿Por qué las aulas tendrán medio millón de alumnos menos en 2030 y qué pasará con las escuelas?

¿Tenés hijos menores de 13 años con redes sociales? ¿Te parece que esta medida ayuda o que el control debería ser puramente familiar? La discusión recién empieza en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense.