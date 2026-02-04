Crisis en colegios privados bonaerenses: ¿Por qué el “desacople financiero” de enero pone en riesgo el inicio de clases?

La comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires atraviesa semanas de alta tensión. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) ha manifestado su profunda preocupación ante lo que denominan un “desacople financiero” crítico ocurrido durante el primer mes de 2026. Esta situación, que afecta a más de 2.000 instituciones, se genera por la combinación de tres factores: el aumento salarial docente por paritarias, el incremento de los costos operativos y el retraso en la autorización para actualizar los aranceles de las cuotas.

Para los padres, esta incertidumbre se traduce en el temor a nuevos aumentos de último momento antes de que suenen las campanas de marzo o, en los casos más graves, el cierre de secciones en instituciones pequeñas y medianas que no logran equilibrar sus balances.

Las causas del desajuste: salarios versus cuotas

El nudo del conflicto radica en la estructura de costos de los colegios. En la provincia de Buenos Aires, entre el 80% y el 90% del presupuesto de una escuela privada se destina al pago de salarios. Durante enero de 2026, las paritarias docentes cerraron con incrementos que deben abonarse de forma inmediata para evitar conflictos gremiales, pero el mecanismo oficial de actualización de cuotas (el Índice de Aranceles) no ha corrido a la misma velocidad.

Esta brecha genera que los colegios deban afrontar sueldos más altos con los ingresos de cuotas que quedaron fijadas en diciembre o incluso antes. El resultado es una pérdida de capital de trabajo que asfixia especialmente a los colegios parroquiales o de barrio, que cuentan con menor espalda financiera para absorber el déficit.

Impacto en la matrícula y morosidad de febrero

A este escenario se suma una realidad social compleja: la morosidad. Históricamente, enero y febrero son meses de recaudación baja para los colegios, pero este año la cifra de familias que no han podido completar el pago de la matrícula o las cuotas de diciembre se ha disparado.

Desde AIEPBA advierten que si no se permite un ajuste compensatorio urgente, muchas instituciones tendrán dificultades para garantizar el mantenimiento básico de los edificios y la compra de insumos necesarios para el ciclo lectivo 2026. La preocupación es tal que algunas cámaras del sector han solicitado una mesa de diálogo urgente con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para revisar los topes arancelarios.

Qué pueden esperar las familias para marzo 2026

Ante la consulta de los padres sobre el valor final de la cuota de marzo, el panorama es de ajuste inminente. Si bien los colegios con subsidio estatal tienen topes máximos permitidos por el gobierno provincial, las instituciones sin aporte estatal gozan de mayor libertad, aunque deben notificar los cambios con antelación.

Colegios con aporte estatal: Se espera que en los próximos días se autorice un nuevo tramo de aumento para cubrir el desfasaje de enero. Este porcentaje suele oscilar entre el 10% y el 15% adicional a lo ya pautado.

Se espera que en los próximos días se autorice un nuevo tramo de aumento para cubrir el desfasaje de enero. Este porcentaje suele oscilar entre el 10% y el 15% adicional a lo ya pautado. Gastos de materiales y uniformes: El desacople financiero también afecta los servicios tercerizados (comedor, transporte y uniformes), cuyos costos se han disparado por encima de la inflación general, presionando aún más el bolsillo familiar.

La viabilidad del sistema en juego

El sector no solo reclama aumentos de cuotas, sino también una simplificación en las cargas sociales y asistencia financiera para evitar el cierre de establecimientos. Los representantes de los colegios sostienen que el sistema privado absorbe a casi el 40% de la matrícula bonaerense y que un colapso en el sector privado derivaría en un desborde imposible de manejar para la escuela pública, que ya opera cerca de su capacidad máxima.

La resolución de este conflicto en las próximas semanas será determinante para que el inicio de clases, previsto para el 2 de marzo en la provincia, se desarrolle con normalidad y sin paros por falta de pago de salarios.