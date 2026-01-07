La provincia de Buenos Aires invertirá más de $23.000 millones para modernizar el sistema de emergencias 911

El sistema de atención a emergencias atraviesa un momento clave dentro de la agenda de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por reclamos sociales, debates políticos y la necesidad de modernizar servicios críticos. En ese escenario, el Gobierno bonaerense avanzó con una iniciativa de gran escala que busca redefinir el funcionamiento del 911 en todo el territorio provincial.

Una nueva licitación para modernizar el 911 bonaerense

El gobernador Axel Kicillof lanzó una nueva licitación para la modernización integral del Sistema Integral de Emergencias 911, que implicará una inversión superior a $23.105 millones. La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial bonaerense y cuenta con la firma del ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El objetivo central es actualizar el equipamiento, la infraestructura y los sistemas tecnológicos, incorporando herramientas de inteligencia artificial para optimizar la atención de denuncias y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Qué incluye el proyecto de modernización

Según el pliego de bases y condiciones, el proceso de compra contempla un esquema “llave en mano”, con un único proveedor responsable de todo el sistema, dada su complejidad técnica y la necesidad de asegurar continuidad operativa.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

provisión e implementación de un nuevo sistema integral de atención

renovación del equipamiento tecnológico y de comunicaciones

soporte técnico y mantenimiento permanente

capacitación integral del personal

integración de tecnologías avanzadas como IA, IoT y Big Data

Centros de atención y alcance territorial

La licitación prevé la renovación total de cuatro Centros de Atención Telefónica de Emergencias, ubicados en:

La Plata

Mar del Plata

Campana

La Matanza

Además, se incluye un centro de respaldo y 30 centros de despacho y matrices de radio distribuidos en toda la provincia. El proyecto también contempla mejoras en:

infraestructura edilicia

servidores y sistemas informáticos

climatización y detección de incendios

control de accesos y videovigilancia

Requisitos técnicos y uso de inteligencia artificial

El futuro adjudicatario deberá acreditar experiencia comprobada en sistemas de emergencias similares, con capacidad de integrar:

plataformas de radio

sistemas georreferenciados

localización vehicular

telefonía móvil

El pliego establece como requisito obligatorio la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, que permitirán no solo la atención telefónica sino también capacidades analíticas y de respuesta multiagencial en tiempo real.

Capacitación y operación permanente

Otro punto central del contrato será la formación del personal. El proveedor deberá:

capacitar al menos a 300 personas

aportar manuales, material didáctico y videos

contar con centros de formación propios

Además, deberá garantizar un servicio técnico en modalidad 7x24x365, con distintos niveles de atención y gestión de incidentes, bajo estándares internacionales.

Plazos de implementación

En cuanto a la modernización del 911, el pliego establece un plazo total de 460 días corridos para la implementación, por lo que los cambios en el sistema podrían comenzar a verse recién hacia finales de 2027, siempre que la licitación avance sin contratiempos.