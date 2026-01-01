La Provincia de Buenos Aires abre paradores gratuitos para disfrutar del Verano 2026

El 3 de enero de 2026, se inaugurarán los nuevos paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell, dos destinos icónicos de la Costa Atlántica Argentina. Esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca ofrecer espacios con servicios gratuitos para todas las edades durante la temporada de verano 2026.

Apertura de Paradores ReCreo en la Costa Atlántica

Desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, los paradores estarán disponibles todos los días de 10:00 a 20:00. En Miramar, se ubicarán en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, mientras que en Villa Gesell estarán situados sobre calle 113, en un conocido punto de encuentro para turistas.

Servicios y actividades para todos

Ambos paradores ofrecerán áreas de descanso, sombra, sanitarios y juegos para infancias, además de una variada agenda libre y gratuita. Entre las actividades programadas se incluyen clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y presentaciones de DJs, diseñadas para el disfrute de la familia.

Impulso al turismo y desarrollo local

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, se alinea con el objetivo de brindar experiencias inclusivas y accesibles, fomentando el turismo y la participación ciudadana en los 135 municipios de la provincia.

En Miramar, conocida como la “Ciudad de los Niños”, los paradores permitirán disfrutar de su naturaleza serena. Por otro lado, Villa Gesell se caracteriza por sus playas y su vibrante oferta cultural, convirtiéndose en uno de los destinos preferidos por los visitantes que buscan combinar descanso y entretenimiento.

La creación de estos espacios busca no solo el disfrute colectivo, sino también el fortalecimiento del empleo y la economía local, mostrando la importancia del turismo sostenible en la provincia.