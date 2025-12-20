La Provincia avanza con un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales

El crecimiento sostenido de las aplicaciones de reparto, mensajería y servicios digitales reconfiguró el mercado laboral en los últimos años. En ese escenario, el debate sobre derechos, obligaciones y condiciones de trabajo volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, especialmente ante la ausencia de un marco normativo específico que contemple estas nuevas formas de empleo.

Un proyecto provincial para cubrir un vacío legal

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la elaboración de un proyecto de ley destinado a proteger a los trabajadores de plataformas digitales. La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, y cuenta con el impulso de la gestión encabezada por el gobernador Axel Kicillof.

Desde la cartera laboral señalaron que Argentina no cuenta con una regulación específica para este sector, lo que deja a miles de trabajadores por fuera de las leyes laborales tradicionales y de mecanismos formales de protección.

El contexto internacional del debate laboral digital

La propuesta bonaerense se inscribe en un debate que atraviesa a distintos países del mundo, donde se discuten nuevas regulaciones para el empleo digital. El objetivo común es definir responsabilidades empresariales, garantizar condiciones mínimas de seguridad y reconocer derechos en actividades mediadas por plataformas tecnológicas.

En ese marco, la Provincia busca incorporar el trabajo en plataformas dentro de las políticas públicas, con mayor presencia del Estado como garante de derechos laborales.

Los tres ejes centrales del proyecto de ley

El proyecto se estructura sobre tres ejes principales, que apuntan a mejorar las condiciones de quienes trabajan en este sector.

Más controles sobre las “tiendas invisibles”

Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de las inspecciones en los llamados centros o “tiendas invisibles”.

El proyecto las define como:

Establecimientos que operan a puertas cerradas.

Espacios donde se realizan tareas de venta, almacenamiento, empaque y despacho.

Lugares desde los cuales se organizan entregas solicitadas mediante plataformas digitales.

La iniciativa contempla dos realidades laborales:

Trabajadores que cumplen tareas dentro de estos centros, muchas veces bajo ritmos intensos y presión operativa .

. Repartidores que esperan pedidos en la vía pública, expuestos a riesgos urbanos y climáticos.

Salud, seguridad y seguros obligatorios

Otro eje clave apunta a garantizar la salud y la seguridad laboral. El proyecto establece la obligación de que las empresas contraten seguros de accidentes personales, que incluyan:

Cobertura por invalidez.

Cobertura por muerte accidental.

Atención médica de emergencia.

Además, fija responsabilidades empresariales en materia de seguridad y cumplimiento de obligaciones fiscales, y promueve la creación de paradores públicos donde los trabajadores puedan:

Descansar durante la jornada.

Acceder a sanitarios.

Resguardar bicicletas, motos y herramientas de trabajo.

Una aplicación oficial para asistencia y derechos

El tercer componente central es el desarrollo de una aplicación móvil oficial destinada a trabajadores de plataformas digitales.

Entre sus funciones previstas se destacan:

Botón de pánico ante situaciones de inseguridad.

ante situaciones de inseguridad. Acceso a asistencia médica rápida .

. Descuentos en insumos vinculados a la actividad.

Información y asesoramiento sobre derechos laborales y trámites administrativos.

Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que esta herramienta busca brindar apoyo inmediato y acercar información clave a quienes se desempeñan en un esquema laboral fragmentado.