La promo más esperada: Cuenta DNI confirmó el descuento en carnicerías y pescaderías para octubre

Con el inicio de octubre, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, ya dio a conocer su cronograma de beneficios y promociones, y una de las más buscadas por los usuarios está confirmada: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Una gran noticia para el bolsillo de miles de familias que buscan alivio en los gastos de alimentos esenciales.

El esquema de promociones de Cuenta DNI para este mes busca acompañar el consumo masivo, manteniendo el foco en rubros de alto impacto económico. A continuación, te contamos cuándo y cómo aprovechar este importante ahorro.

Día clave y tope de reintegro: así funciona el beneficio en carnes y pescados

A diferencia de meses anteriores donde el descuento se repartía en varias fechas, en octubre la promoción se concentra en un solo día para maximizar el ahorro en una compra puntual.

Día de descuento: el beneficio se aplicará el sábado 11 de octubre .

el beneficio se aplicará el . Porcentaje de ahorro: los usuarios de Cuenta DNI accederán a un 35% de descuento .

los usuarios de Cuenta DNI accederán a un . Tope de reintegro: el límite de devolución será de $6.000 por persona .

el límite de devolución será de . Monto para alcanzar el tope: para lograr el reintegro máximo, tenés que realizar una compra de $17.000 en los comercios adheridos.

Este formato de promoción, concentrado en un fin de semana, permite a las familias hacer una compra más grande y obtener el mayor beneficio posible, justo antes de que empiece la segunda quincena del mes. Recordá que el descuento aplica en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas que acepten pagos a través de la aplicación, ya sea con QR o Clave DNI.

Otros descuentos imperdibles de Cuenta DNI en octubre

Si bien el descuento en carnes y pescados es uno de los más destacados, la billetera virtual mantiene y renueva otros beneficios que podés combinar para achicar los gastos mensuales.

Rubro Descuento Día de vigencia Tope de Reintegro Comercios de cercanía (alimentos) 20% Todos los viernes $4.000 por viernes (con $20.000 en compras) Ferias y mercados bonaerenses 40% Todos los días $6.000 por semana por persona Especial Día de la Madre (Gastronomía) 30% Sábado 18 y Domingo 19 $8.000 por persona (con $26.700 en consumos) Universidades 40% Todos los días $6.000 por semana por persona Librerías 10% Lunes y martes Sin tope de reintegro

Un tip clave: Consultá siempre la lista de comercios adheridos directamente desde la web oficial del Banco Provincia o la app de Cuenta DNI antes de realizar tu compra para asegurarte de aprovechar cada promoción.