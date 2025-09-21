La primavera llegó con frío y sin sol. ¿Cómo sigue el tiempo?

Lejos de ofrecer el arranque primaveral esperado, este domingo 21 de septiembre la estación más florida del año llega a la provincia de Buenos Aires con un clima inestable y cielo completamente nublado.

Las intensas lluvias del sábado por la noche dieron paso a un escenario gris, y aunque no se prevén lluvias significativas durante el día, no se descartan precipitaciones aisladas y débiles en algunas localidades bonaerenses. El viento del sudoeste soplará con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica fresca.

Temperaturas y condiciones para hoy

Horario Temp. Mín/Máx. Viento (Sudoeste) Condición Mañana 12 °C 25-35 km/h Nublado parcial Mediodía 16 °C 35-45 km/h Nublado cubierto Tarde/Noche 18 °C máx. 40-50 km/h Cielo gris, sin

lluvias

Impacto en las celebraciones del Día de la Primavera y del Estudiante

Este 21 de septiembre también es el Día del Estudiante, una ocasión tradicional para festejar al aire libre.

Sin embargo, muchas actividades planificadas fueron suspendidas en municipios bonaerenses debido al temporal que azotó la provincia el sábado.

A pesar del mal tiempo, en varias localidades se espera que grupos de estudiantes y familias celebren en espacios cubiertos o reprogramen los encuentros para próximos días, cuando mejoren las condiciones

Pronóstico breve para los próximos días