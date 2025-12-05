La Plata recibe 40 patrulleros para enfrentar la alarmante ola de inseguridad

La ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, avanza en sus esfuerzos para hacer frente a la creciente ola de inseguridad. En este contexto, el municipio sumó 40 vehículos destinados al uso policial, buscando mejorar el despliegue territorial de las fuerzas provinciales en los barrios.

Incorporación de nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad

La entrega de los nuevos patrulleros, que incluye 20 camionetas Ford Ranger y 20 automóviles Fiat Cronos, se llevó a cabo gracias a la firma del Convenio de Asistencia en Seguridad con la Provincia de Buenos Aires. A través de este acuerdo, el Municipio accedió a las primeras cuotas del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad.

Este fondo, parte del Plan Integral de Seguridad Bonaerense, está diseñado específicamente para la compra de vehículos, infraestructura y equipamiento, con el fin de optimizar la prevención y el control del delito a nivel local.

La nueva flota se suma a otra decena de patrullas entregadas en comodato y con fondos propios a la Policía Bonaerense en abril, ampliando así el parque automotor de las fuerzas de seguridad y fortaleciendo la estructura integral de seguridad ciudadana.

La entrega de los patrulleros tuvo lugar este viernes en la Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal, y fue encabezada por el intendente de La Plata, Julio Alak, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

“Quiero destacar que esto es producto del trabajo conjunto, codo a codo, que realizamos desde el primer día, Municipalidad de La Plata y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, expresó Alak, quien también anticipó la presentación del Plan Municipal de Seguridad 2026.

Kicillof, por su parte, subrayó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos”. Agregó que la respuesta ante esta situación es “más inversión y federalismo” para proporcionar las herramientas necesarias en La Plata y otros municipios bonaerenses.