La Plan por Desempleo de ANSES paga hasta $322.000: Cómo cobrar el beneficio si te quedaste sin trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está depositando la Prestación por Desempleo a miles de argentinos que perdieron su empleo formal. El beneficio, cuyo monto máximo se ubica en $322.000 mensuales, es un alivio fundamental para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral.

El valor de esta ayuda económica se actualiza de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que garantiza que el monto mínimo no sea menor a $161.000 y el máximo no supere los $322.000 (cifras vigentes según la última actualización oficial).

Montos y plazos: ¿Cuánto y por cuánto tiempo podés cobrar?

El monto exacto que cada persona cobra no es fijo, sino que depende directamente de tu historia laboral y aportes.

Variable Descripción y límites Cálculo Equivale al 75% de tu mejor remuneración habitual de los últimos seis meses trabajados. Montos (Octubre 2025) Mínimo: $161.000 (50% del SMVM) / Máximo: $322.000 (100% del SMVM). Duración Depende de la cantidad de meses de aportes en los últimos tres años, con un tope de 12 meses. Mayores de 45 Cobran seis meses adicionales al plazo que les corresponda por aportes.

Además de la suma de dinero mensual, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo también acceden a Asignaciones Familiares (como la AUH o la Asignación por Hijo) y mantienen su cobertura médica y el cómputo de ese tiempo para fines jubilatorios.

Requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?

Este beneficio está destinado a trabajadores que estaban en relación de dependencia o en el sector de la construcción y fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por quiebra del empleador.

Para iniciar el trámite, debés cumplir con un mínimo de aportes registrados en el sistema previsional:

1. Trabajadores permanentes (relación de dependencia):

Tenés que tener un mínimo de 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

2. Trabajadores de la construcción (Ley 25.371):

Debés contar con un mínimo de 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años previos al cese de la actividad u obra.

3. Trabajadores eventuales y de temporada:

Tenés que tener 12 meses trabajados en los últimos 3 años, y además haber trabajado más de 90 días en el último año, antes de la finalización del contrato.

Paso a paso: Cómo se tramita el beneficio de ANSES

Es fundamental que inicies la gestión dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de tu desvinculación laboral. Pasado ese plazo, por cada día de demora se te descontará un día de prestación.

Documentación necesaria:

Antes de comenzar el trámite, tenés que reunir la documentación que certifique el cese de tu relación laboral. Esto incluye:

DNI (Documento Nacional de Identidad).

(Documento Nacional de Identidad). Telegrama de despido o carta documento que pruebe la desvinculación.

o carta documento que pruebe la desvinculación. Certificado de Servicios y Remuneraciones emitido por tu exempleador.

emitido por tu exempleador. Documentación adicional si la causa es quiebra, disolución de la empresa, fallecimiento del empleador, o enfermedad.

Solicitud Online o Presencial:

Podés realizar el trámite de dos maneras:

Atención Virtual (Recomendado): Ingresá a la plataforma Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá la opción “Atención Virtual” y seleccioná el trámite de Prestación por Desempleo. Presencial: Reuní toda la documentación y presentate en una oficina de ANSES. Para esto, tenés que sacar turno previo a través de la web oficial del organismo.

Una vez que ANSES aprueba tu solicitud, el pago se incorpora al calendario mensual y se deposita de acuerdo a la terminación de tu DNI.