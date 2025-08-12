La Orquesta-Escuela de Chascomús brilló en la televisión y recaudó una suma millonaria

La Orquesta-Escuela de Chascomús alcanzó resonancia nacional tras una emotiva presentación en el programa televisivo Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka en Canal 13. Durante la emisión, aproximadamente 40 integrantes junto a la directora Valeria Atela interpretaron parte de su repertorio y difundieron su proyecto educativo y artístico. Además, invitaron a Kaczka a participar en su iniciativa “Orquesta del Primer Día”, mediante la cual enseñan a tocar instrumentos a los nuevos miembros.

La visibilidad obtenida impulsó una notable campaña de donaciones: a través de la cuenta bancaria con alias “chascomusica”, el público aportó más de 11 millones de pesos. Estos fondos fueron recibidos por Juana Marcela Pérez, presidenta de la Asociación Amigos de la Orquesta-Escuela.

La actuación televisiva permitió poner de relieve el esfuerzo de los niños, niñas y jóvenes de Chascomús, así como la trayectoria de una institución reconocida a nivel nacional por su labor pedagógica y artística.