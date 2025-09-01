banner ad

La Justicia prohíbe la difusión de nuevos audios de Karina Milei

Francisco Díaz
karina milei

La justicia argentina ha prohibido la difusión de nuevos audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia.

La medida cautelar, dictada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, responde a una denuncia del gobierno que calificó la filtración como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

Los audios, que fueron grabados presuntamente en la Casa Rosada, incluyen conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que no se trató de una filtración, sino de un ataque ilegal, planificado y dirigido.

Esta decisión judicial se produce en el contexto de un escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se han filtrado grabaciones que sugieren la existencia de un esquema de sobornos relacionados con contratos de medicamentos, en el cual se mencionaría a Karina Milei como beneficiaria de comisiones.

El gobierno ha denunciado que estas filtraciones buscan afectar su imagen y desestabilizar el país en un momento electoral clave. Por su parte, el presidente Javier Milei ha calificado las acusaciones como una campaña de desprestigio orquestada por sus opositores.

La resolución judicial ha generado debate sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, especialmente en un contexto electoral tan polarizado. Mientras tanto, las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la ANDIS continúan su curso

