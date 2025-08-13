La Expo Universidad 2025 se despide con miles de estudiantes listos para dar el salto

La Expo Universidad 2025 se despide este jueves 14 de agosto, transformando el Pasaje Dardo Rocha en un auténtico campus abierto para toda la comunidad. Con motivo del 120º aniversario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), esta edición reúne a miles de estudiantes secundarios de la región que buscan sus primeros pasos hacia la vida universitaria.

Con entrada libre y gratuita, la muestra abre de 9 a 18 horas y permite recorrer, en un solo lugar, la oferta académica de las 17 facultades y más de 120 carreras de grado que ofrece la UNLP.

Un recorrido más allá de elegir carrera: el vínculo con la comunidad

Más que una simple feria educativa, la Expo actúa como un punto de encuentro entre la universidad pública y la comunidad. En cada stand, docentes, estudiantes y graduados ofrecen información sobre planes de estudio, perfil profesional y opciones de desarrollo. También se llevan a cabo charlas del programa “Vení a la UNLP”, donde se explica cómo es la cursada y el sistema de evaluaciones, así como el funcionamiento del gobierno universitario.

Este año, se implementó un espacio de bajos estímulos para garantizar una experiencia accesible, además de información sobre beneficios como comedor universitario, albergue, préstamos de bicicletas, entrega de computadoras y becas económicas.

Nuevas ofertas académicas y carreras innovadoras

Entre las propuestas más llamativas , el stand de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo atrajo multitudes gracias al reciente éxito del streaming del CONICET sobre el Talud Continental IV. Aunque esta facultad no ofrece Biología Marina como carrera específica, su equipo afirmó que la Licenciatura en Biología se puede orientar hacia el estudio de ecosistemas marinos.

Mauricio, estudiante avanzado, comentó que “biología marina siempre fue un boom en estos eventos, pero tras el streaming del CONICET hubo aún más consultas sobre ese campo”. Además, mencionó que hay egresados que participaron de la expedición del Talud Continental IV.

Otra de las grandes novedades fue presentada por la Facultad de Ciencias Económicas: la carrera Ciencia de Datos en las Organizaciones, diseñada en conjunto con la Facultad de Informática. Esta carrera híbrida busca integrar conocimientos de gestión empresarial con habilidades en desarrollo digital, despertando un fuerte interés entre los visitantes.

UNLP eSports: una fusión de tecnología y deportes

El stand de Esports UNLP combina deporte, tecnología y educación, ofreciendo una Diplomatura en Deportes Electrónicos. Este pregrado de ocho meses192 incluye materias de tecnología, gestión, psicología, historia y finanzas, diseñado tanto para estudiantes como para quienes ya están cursando estudios universitarios.

Además, los equipos competitivos de la UNLP participan en torneos de videojuegos como League of Legends y FIFA. Este año, la propuesta atrajo una participación inusitada, con el comité organizador destacando el creciente interés en el área de los eSports dentro de Argentina.

Estudiantes comparten sus expectativas en la expo

Durante la Expo, los estudiantes de diversas escuelas secundarias expresaron sus expectativas sobre futuros estudios. Muchos se mostraron interesados en áreas científicas y de ingeniería, encontrando en este evento su primer contacto con un espacio universitario.

Último día para descubrir la Expo Universidad 2025

La Expo Universidad 2025 cierra este jueves 14 de agosto a las 18 horas. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

📍 Dónde: Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata.

🕘 Horario: de 9 a 18 hs.

Esta es una oportunidad única para que futuros estudiantes, familias y curiosos descubran todo lo que la universidad pública tiene para ofrecer.