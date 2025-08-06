La Costa celebra el Día del Veterinario y impulsa la vacunación gratuita de mascotas

Hoy, 6 de agosto, se conmemora el Día del Veterinario y la Veterinaria en Argentina, una fecha que rememora la inauguración del Instituto Agrícola Santa Catalina en 1883, donde se comenzaron a formar los primeros médicos veterinarios del país. Este hito marcó el inicio de una profesión vital para la salud de los animales y la salud pública.

La importancia del trabajo veterinario en La Costa

La Municipalidad de La Costa rinde homenaje a todos los veterinarios que, con dedicación, se comprometen con el bienestar animal. Entre los profesionales destacados se encuentra el personal de la Dirección de Zoonosis y Cuidado Animal, que ofrece múltiples servicios en el Hospital Veterinario ubicado en Ruta Interbalnearia entre las calles 50 y 58, así como en diferentes puntos del distrito.

En el Hospital Veterinario, los lunes y jueves se proporciona atención primaria a partir de las 11.00 hasta las 13.00. Los martes y miércoles están reservados para la realización de cirugías, fundamentales para el tratamiento de diversos problemas de salud en los animales.

Campañas de vacunación gratuitas para proteger a las mascotas

Además de la atención médica, se lleva a cabo una Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica todos los viernes. Este servicio se brinda tanto en el hospital como en diferentes delegaciones, centros comunitarios y otros puntos del distrito.

Este viernes 8 de agosto, se vacunará a perros y gatos de 10.00 a 13.00 en el barrio Betel de Las Toninas, específicamente en Calle 35 Casa 04.02. Se recuerda a los propietarios que sus mascotas deben tener más de cuatro meses de edad, estar clínicamente sanas y no estar en período de gestación ni en lactancia, además de no recibir ningún tratamiento médico en ese momento.

Salud pública y prevención de zoonosis

A través de estas iniciativas, la municipalidad busca garantizar el bienestar animal y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado integral de la salud pública. Aunque la rabia se encuentra controlada en gran parte del país, persiste en algunas áreas, por lo que la continuidad de las campañas de vacunación es vital para prevenir rebrotes y proteger a la población.