La Cámara Nacional Electoral presentó el modelo oficial de la Boleta Única de Papel

Denisse Helman
Cámara Electoral reubica a Fuerza Patria en boleta para evitar confusión en votantes

De cara a las elecciones generales del 26 de octubre, los electores deberán familiarizarse con un formato diferente de votación que ya fue confirmado por las autoridades. La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el diseño oficial de las boletas únicas de papel (BUP) que estarán disponibles en todas las jurisdicciones del país, con la intención de que los ciudadanos conozcan cómo se verá la herramienta en el cuarto oscuro.

Cómo será la Boleta Única de Papel

El modelo presentado por la CNE muestra en cada distrito las listas de partidos y alianzas que competirán por bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado, dependiendo de cada jurisdicción.

En la boleta se incluyen:

  • Nombre del partido o frente político.
  • Logo o símbolo identificatorio.
  • Los cinco primeros candidatos de cada nómina.
  • Un casillero para marcar la opción elegida.

Este sistema busca simplificar la votación y garantizar que todos los espacios políticos estén representados de manera clara en un único papel.

El padrón electoral 2025

En estas elecciones están habilitados más de 36 millones de votantes en todo el país. La provincia de Buenos Aires concentra el mayor caudal electoral, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Cada uno de los 24 distritos contará con su propia boleta única, adaptada a las categorías que se eligen en esa jurisdicción.

La boleta en la provincia de Buenos Aires

El caso bonaerense es el de mayor peso electoral. Allí se disputan 35 bancas para diputados nacionales entre un total de 15 listas de partidos o frentes.

Según el modelo difundido, de izquierda a derecha aparecen las siguientes agrupaciones y referentes:

  • La Libertad Avanza – José Luis Espert.
  • Partido Nuevo Buenos Aires – Santiago Cúneo.
  • Liber.Ar – Eyler Tokumoto.
  • Frente de Izquierda – Nicolás del Caño.
  • Frente Patriota Federal – Alberto Samid.
  • Unión Liberal – Roberto Cachanovsky.
  • Fuerza Patria – Jorge Taiana.
  • Coalición Cívica – Juan Manuel López.
  • Proyecto Sur – Ricardo Alfonsín.
  • Propuesta Federal para el Cambio – Fernando Burlando.
  • Provincias Unidas – Florencio Randazzo.
  • Potencia – María Eugenia Talerico.
  • Unión Federal – Fernando Gray.
  • Nuevos Aires – Sixto Cristiani.
  • Nuevo MAS – Manuela Castañeira.

Cada votante deberá marcar con una cruz o tilde la opción de su preferencia dentro de la boleta única correspondiente a su distrito.

