La Cámara Electoral presenta las boletas que se usarán en las elecciones del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha dado a conocer el modelo oficial de las boletas únicas de papel (BUP) que se utilizarán en las elecciones generales programadas para el 26 de octubre. Este anuncio se realizó a través de su sitio web, donde los votantes podrán familiarizarse con el diseño que encontrarán en los cuartos oscuros durante la jornada electoral.

Detalles Clave del Padrón Electoral en 2025

El padrón electoral de este año incluye a más de 36 millones de electores distribuidos en las 24 jurisdicciones del país. La provincia de Buenos Aires destaca por ser la de mayor cantidad de votantes, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Además, cada jurisdicción tendrá una boleta única que refleja la amplia variedad de partidos y alianzas que competirán por las bancas, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado o en ambas cámaras, según corresponda.

Boletas Únicas en la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, se pondrán en juego 35 bancas para diputados nacionales, con un total de 15 listas de partidos o frentes políticos. La boleta presentará solamente los primeros cinco candidatos de cada lista.

El diseño de las boletas destaca por su orden y claridad. De izquierda a derecha, se pueden encontrar agrupaciones como:

La Libertad Avanza (José Luis Espert)

Partido Nuevo Buenos Aires (Santiago Cúneo)

Liber.Ar (Eyler Tokumoto)

Frente de Izquierda (Nicolás del Caño)

Frente Patriota Federal (Alberto Samid)

Unión Liberal (Roberto Cachanovsky)

Fuerza Patria (Jorge Taiana)

Coalición Cívica (Juan Manuel López)

Proyecto Sur (Ricardo Alfonsín)

Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando)

Provincias Unidas (Florencio Randazzo)

Potencia (María Eugenia Talerico)

Unión Federal (Fernando Gray)

Nuevos Aires (Sixto Cristiani)

Nuevo MAS (Manuela Castañeira)

Visualización y Familiarización con el Voto

La CNE ha enfatizado la importancia de que los votantes se familiaricen con el diseño de la boleta. Con el objetivo de facilitar el proceso de votación, la autoridad electoral ofrece imágenes y explicaciones en su sitio oficial. Esta iniciativa busca garantizar que cada elector esté preparado para la jornada electoral y pueda ejercer su derecho al voto de manera informada.