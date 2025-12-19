La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó cambios cruciales en la Ley de Adopción

Francisco Díaz
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó cambios cruciales en la Ley de Adopción

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó recientemente una serie de modificaciones a la Ley de Adopción, de autoría del senador Marcelo Feliú. Esta nueva normativa reduce el tiempo de adoptabilidad de 180 a 90 días, un cambio que promete agilizar el proceso para muchas familias. Además, la ley busca unificar las licencias maternales y paternales para trabajadores del sector público y centra su enfoque en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Importancia de la nueva Ley de Adopción

El diputado Valentín Miranda declaró que la ley es “muy importante para muchas personas que pasaron y van a pasar por ese proceso” y la consideró como “un gran avance que se puede seguir perfeccionando”. Por su parte, el legislador Diego Garciarena destacó que el espíritu de esta ley privilegia el interés superior del niño, un principio fundamental en el Derecho Internacional que debe regir en el sistema que vincula a los más jóvenes.

La diputada Lucía Iañez subrayó la relevancia de construir un marco normativo en torno a la infancia, enfatizando que estas leyes deben dar resultados concretos y contribuir al bienestar de los más chicos.

Día Provincial de Concientización sobre el Autismo

Durante la misma sesión, el cuerpo legislativo convirtió en ley el establecimiento del 2 de abril como el Día Provincial de Concientización sobre el Autismo, alineado con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, se declaró personalidad destacada al influencer Ian “Moche” Galo Lescano por su compromiso en la concientización sobre el Trastorno Espectro Autista y las neurodivergencias.

Proyectos aprobados para el desarrollo provincial

Asimismo, se aprobó un proyecto del diputado Rubén Eslaiman que crea una Caja de Previsión Social para agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos de la provincia. También se aceptó una iniciativa del legislador Martín Rozas que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de colegios estatales y privados de nivel secundario en la provincia.

El diputado Germán Di Cesare presentó un proyecto para la creación del corredor turístico “Camino del Mar”, que abarca la ruta interbalnearia N° 11 entre Miramar y Mar del Plata. Esta iniciativa busca impulsar la puesta en valor de dicha arteria provincial.

Cambios en la composición legislativa

Finalmente, durante la sesión extraordinaria, el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, aceptó la renuncia de la diputada electa Verónica Magario, y tomó juramento a la diputada suplente María Silvina Nardini. También juraron los diputados Manuel Passaglia, electo en los comicios de septiembre pasado, y José Ignacio Rossi y María Fernanda Coitinho, quienes reemplazan a Gustavo Pulti y Javier Coria, respectivamente, quienes solicitaron licencia extraordinaria.

Se aprobaron las vicepresidencias del diputado Matías Civale y la diputada Blanca Alessi, así como las designaciones de Raúl Cadaa como secretario de Modernización y Lucas Marino como prosecretario de Desarrollo Institucional.

Más leídas