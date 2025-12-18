Kicillof presentará el Operativo Sol en Santa Clara del Mar: habrá 28.000 efectivos

El gobernador Axel Kicillof presentará este viernes el Operativo Sol en la localidad de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, con un despliegue récord de 28.000 efectivos policiales destinados a reforzar la seguridad durante la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires.

De este modo, el tradicional acto no se realizará en Mar del Plata por segundo año consecutivo, según confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. En la temporada anterior, la presentación había tenido lugar en Miramar.

Alcance provincial y más efectivos

Bianco adelantó que el Operativo Sol estará presente en 43 municipios bonaerenses, con 3.000 efectivos más que el año pasado, lo que marca un importante refuerzo en materia de prevención y seguridad.

El operativo contará con agentes de todas las especialidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo:

Infantería

Caballería

UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas)

(Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) GAD (Grupo de Apoyo Departamental)

(Grupo de Apoyo Departamental) Seguridad vial

Seguridad rural

Lanzamiento de la temporada 2025/2026

En el mismo acto, el ministro de Producción, Augusto Costa, realizará el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026. La cartera provincial dispondrá de paradores de verano en Miramar y Villa Gesell, con actividades y servicios para turistas.

Créditos y beneficios para el turismo

Como ocurre cada verano, el Banco Provincia pondrá en marcha líneas de financiamiento especiales para impulsar la actividad turística. Se ofrecerán préstamos de hasta $2 millones con tasa fija, además de beneficios como:

Reintegros con tarjetas de crédito

Cuotas sin interés en alojamientos, balnearios, espectáculos y transporte

Salud y Transporte: refuerzos clave

Por su parte, el Ministerio de Transporte bonaerense realizará controles fijos y móviles en los principales corredores turísticos durante toda la temporada.

En tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia entregará cinco ambulancias que serán destinadas a las localidades de General Guido, General Madariaga, General Lavalle, Magdalena y Pinamar.

Además, se destacó el rol estratégico de la Unidad de Pronta Atención UPA 7 de Lezama, ubicada sobre la Ruta 2, que durante toda la temporada contará con un helicóptero sanitario para la derivación aérea urgente de pacientes que, por la complejidad de sus cuadros, deban ser trasladados a centros de mayor complejidad.