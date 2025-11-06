Kicillof inauguró un nuevo Centro Universitario en Coronel Vidal

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles en el municipio de Mar Chiquita la ceremonia inaugural de las Finales de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 (JEBO)Kicillof inauguró las finales de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 y un nuevo Centro Universitario en un evento que reúne a más de mil estudiantes de distintos puntos de la provincia. El acto tuvo lugar en el Polideportivo Presidente Perón, con la presencia del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y del intendente local, Walter Wischnivetzky.

Durante la jornada, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con quien inauguró además un nuevo Centro Universitario del programa Puentes en la localidad de Coronel Vidal, ampliando así la oferta educativa superior en el distrito.

El mandatario bonaerense destacó la importancia de sostener las políticas educativas y deportivas en el actual contexto nacional: “A pesar de transitar un contexto extremadamente difícil, la Provincia sigue apostando a esta política que iniciamos hace tres años: creemos que el deporte y el esparcimiento son también componentes muy importantes del proceso educativo”.

Kicillof también subrayó el compromiso de su gestión con la educación pública: “Defendemos la escuela pública y gratuita, por eso trabajamos todos los días para mejorar su calidad y hacemos grandes esfuerzos para que los 5 millones de pibes y pibas que la transitan lo hagan en las condiciones que se merecen y que necesitan para construir un futuro mejor”.

Asimismo, remarcó la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en toda la provincia: “En la Provincia creemos en la igualdad de oportunidades, por eso entregamos computadoras y llevamos adelante el programa Puentes para acercar los estudios superiores a todos los jóvenes, sin importar donde vivan. Es mentira que esto lo puede resolver el mercado: además del sacrificio individual, es imprescindible contar con un Estado que genere mejores posibilidades y garantice el derecho a la educación”.

Los Juegos Escolares Bonaerenses están destinados a estudiantes de 6º año de educación primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, e incluyen también a instituciones de educación especial y centros complementarios. Las competencias, que se extenderán hasta el 7 de noviembre, abarcan siete disciplinas deportivas.

Durante la inauguración del nuevo Centro Universitario —el segundo en Mar Chiquita— se firmaron convenios con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) para dictar la Tecnicatura Superior Universitaria en Producción Agropecuaria y la Diplomatura en Marketing Digital e Inteligencia Artificial.

En el mismo acto, y en el marco del programa “Conectar Igualdad Bonaerense”, se entregaron 107 netbooks a estudiantes de ocho escuelas del distrito.