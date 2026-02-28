Kicillof encabezó la largada del Rally Mar y Sierras 2026 en General Madariaga

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó anoche de la largada oficial del Rally Mar y Sierras 2026, que comenzó en la ciudad de General Madariaga y recorrerá distintos caminos rurales del distrito.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente local, Esteban Santoro, y por autoridades vinculadas a la organización de la competencia automovilística, que cada año convoca a pilotos y equipos de distintos puntos de la provincia.

Durante el acto inaugural, Kicillof destacó la importancia de que el Estado provincial acompañe este tipo de iniciativas deportivas y turísticas. Señaló que se trata de una verdadera fiesta popular que dinamiza las economías locales, impulsa el turismo y genera movimiento en sectores como la hotelería y la gastronomía.

Tres etapas y más de 100 kilómetros de competencia

El Rally Mar y Sierras se desarrollará hasta el 1° de marzo y contempla tres etapas con un recorrido cercano a los 140 kilómetros.

Desde el municipio anfitrión resaltaron que el evento representa un importante impulso económico para la ciudad, ya que atrae visitantes, equipos técnicos y medios especializados, generando un fuerte impacto durante todo el fin de semana.

Entrega de equipamiento y anuncios de obras

En el marco de su visita, el gobernador realizó la entrega de maquinaria y equipamiento destinado a mejorar tareas de mantenimiento en la Reserva Provincial local, además de un camión para la gestión de residuos y herramientas para trabajadores de plantas de reciclado.

También se anunció la puesta en valor de la Reserva Provincial Laguna Salada Grande y la continuidad de la construcción de 70 viviendas que habían quedado paralizadas en el distrito.

La presencia de Kicillof en Madariaga —gobernada por un intendente de distinto signo político— no pasó desapercibida en el ámbito político provincial, sobre todo porque días atrás no asistió al Enduro de Verano, tradicional evento automovilístico que se desarrolló en Villa Gesell, donde gobierna el peronista Gustavo Barrera.

Más allá de las lecturas políticas, el Rally Mar y Sierras volvió a posicionarse como uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario automovilístico bonaerense, combinando deporte motor, turismo y desarrollo local.