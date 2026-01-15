Kicillof en Villa Gesell apuntó contra el Gobierno nacional por la caída del turismo

El gobernador Axel Kicillof encabezó la primera Conferencia de Verano 2026 en Villa Gesell, donde alertó sobre el impacto negativo de las políticas económicas del Gobierno nacional en el turismo, el consumo y la industria de la provincia de Buenos Aires.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, ministros provinciales, autoridades del Banco Provincia y el intendente local Gustavo Barrera, el mandatario aseguró que la Provincia trabaja junto a los municipios y el sector privado para sostener la temporada.

Durante su discurso, Kicillof remarcó que mientras crecen los viajes al exterior, se debilita el turismo interno. En ese marco, señaló que desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída interanual del 2,4 %, tendencia que se profundizó en los primeros días de enero con un descenso del 6,2 % respecto del mismo período del año pasado.

El gobernador anunció además que en los próximos meses comenzarán las obras de ampliación y mejora del tramo de la ruta 11 que une Mar de Ajó con Pinamar, con una inversión estimada en 100 millones de dólares. Destacó que se trata de una obra clave para el desarrollo regional, la generación de empleo y la mejora de la infraestructura turística.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, advirtió que los indicadores reflejan menos turistas, estadías más cortas y un menor nivel de gasto, especialmente por el desplome del turismo de clase media. En la misma línea, datos del Banco Provincia indican que en diciembre el consumo cayó cerca del 21 % interanual, mientras que las operaciones realizadas con Cuenta DNI registraron una retracción superior al 41 %.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que el escenario actual es complejo y reafirmó el compromiso de la banca pública para sostener la actividad turística mediante herramientas de financiamiento y acompañamiento a los sectores productivos.

Finalmente, el intendente Gustavo Barrera sostuvo que siete de cada diez argentinos no pueden vacacionar y que la caída del consumo afecta directamente a miles de familias que dependen del turismo. A pesar de ello, destacó el esfuerzo conjunto entre la Provincia y los municipios para sostener la temporada y preservar los ingresos locales.