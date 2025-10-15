Kicillof apuntó contra Milei por frenar obras en la Provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof realizó una recorrida por las obras del nuevo jardín maternal de Benito Juárez, una de las construcciones que la Provincia de Buenos Aires reactivó tras haber sido paralizadas por el Gobierno nacional. En ese marco, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de frenar proyectos esenciales para la niñez en territorio bonaerense.

“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades. Frente a ello, nosotros no ponemos excusas. Invertimos lo que sea necesario para reactivarlas y terminarlas, y dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”, expresó Kicillof durante su visita.

El mandatario provincial se mostró acompañado por funcionarios y autoridades locales, y destacó que la obra del jardín de Benito Juárez —financiada con fondos provinciales— ya se encuentra en su etapa final, en contraste con las decenas de proyectos que permanecen detenidos en distintos puntos de la provincia.

Obra pública y niñez: un eje de disputa

Según cifras oficiales del Ministerio de Infraestructura bonaerense, de los 86 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que quedaron paralizados con la llegada de Milei a la Casa Rosada, solo 12 fueron finalizados gracias al impulso de la Provincia y los municipios. Entre ellos se encuentran los ubicados en Alberti, Bahía Blanca, Berisso, Chascomús, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ituzaingó, Lezama, Pehuajó y Quilmes, además del de Benito Juárez.

El Gobierno bonaerense informó que otras 8 obras serán reactivadas en el corto plazo, en los municipios de Bolívar, Castelli, Colón, Florencio Varela (dos), General Las Heras, Mar Chiquita y Presidente Perón. Mientras tanto, 63 proyectos continúan paralizados o en distintas fases de revisión técnica y licitatoria.

Una inversión que busca garantizar igualdad

La inversión total estimada para el conjunto de los CDI asciende a 23.236 millones de pesos y abarca 60 municipios bonaerenses. El objetivo, según la cartera provincial, es asegurar atención integral para más de 8.000 niñas y niños de entre 45 días y 4 años, cerca de sus hogares y en condiciones adecuadas.

Cada centro contempla hasta 255 metros cuadrados, con salas por edades, lactarios, cocina, sanitarios, áreas de juego y oficinas administrativas, y una capacidad para 96 niños por turno.

Contexto electoral y reclamo político

El acto en Benito Juárez se realizó a menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, lo que sumó un condimento político a las declaraciones del gobernador. Kicillof volvió a insistir en que el plan de “obra pública cero” impulsado por el Gobierno nacional “afecta directamente a los bonaerenses más vulnerables” y sostuvo que la Provincia no detendrá las obras que garanticen derechos esenciales.

Con un discurso enfático, el mandatario cerró su visita destacando la “decisión política de no resignar futuro” y ratificó su compromiso de terminar cada uno de los centros infantiles paralizados.