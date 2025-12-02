Kicillof anunció un giro extra para los 135 municipios bonaerenses

El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó un giro adicional de fondos para los 135 municipios de la provincia, en medio de la negociación política previa a la sesión legislativa del próximo miércoles, donde buscará la aprobación del proyecto de endeudamiento 2025.

Durante una conferencia de prensa encabezada junto a la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof sostuvo que “la provincia enfrenta una situación excepcional, un desafío enorme y necesita herramientas claras para transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”. En ese marco, reiteró que el acompañamiento legislativo es clave para sostener el funcionamiento del Estado provincial.

Un escenario de tensión financiera

El mandatario provincial denunció la existencia de un “asedio financiero” sobre la Provincia de Buenos Aires y afirmó que el panorama es compartido por todas las jurisdicciones del país. Según detalló, “se han quitado y retraído recursos obligatorios, consagrados legalmente, y el Gobierno nacional no transfiere fondos vinculados a seguridad ni a la compensación del transporte”.

Frente a este contexto, defendió el pedido de endeudamiento: “Sirve para que la provincia pueda seguir funcionando y cumplir con sus obligaciones sin recortar lo esencial y sin agravar las privaciones de los bonaerenses”.

Un endeudamiento para cubrir vencimientos

Kicillof aclaró que la solicitud no implica la creación de nuevos compromisos financieros:

“No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas. Esto debería ser un trámite”, señaló.

Explicó que el financiamiento solicitado se destinará exclusivamente a cubrir vencimientos ya establecidos, algunos correspondientes al año pasado —cuando no se aprobaron las leyes necesarias— y otros al presente ejercicio. “La deuda no va a subir ni bajar, se mantendrá en los niveles actuales”, precisó.

Fondos garantizados para los municipios

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la decisión de asegurar recursos para los distritos. Aunque el proyecto contempla un fondo equivalente al 8% de lo recaudado por la ley de endeudamiento, estimado en unos 350 mil millones de pesos, el gobernador dispuso garantizar 250 mil millones mediante cinco pagos fijos, independientemente del resultado final de la colocación de deuda.

“Los municipios necesitan previsibilidad, y por eso garantizamos ese piso para que cada intendente pueda planificar sus gastos”, afirmó.

Llamado a la Legislatura

Kicillof cerró su mensaje con un pedido directo a la oposición: “Solicitamos que la Legislatura apoye y vote esta ley en favor de los intereses de los 17 millones de bonaerenses”.

El Ejecutivo provincial considera que la aprobación del endeudamiento es esencial para sostener servicios, pagos y programas en un contexto de marcada tensión financiera.