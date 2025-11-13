Jueves cálido y soleado, pero… ¿regresan las lluvias a la provincia de Buenos Aires?

El undécimo mes del año avanza con un marcado contraste climático en la provincia de Buenos Aires, donde las jornadas templadas y soleadas comienzan a dar paso nuevamente a un período de inestabilidad y lluvias intermitentes.

Según los últimos reportes de los servicios meteorológicos regionales, el buen tiempo de los primeros días de la semana será reemplazado hacia el fin de semana por precipitaciones y un descenso leve de la temperatura, especialmente en las zonas centro y norte del territorio bonaerense.

En ciudades del interior se espera que la nubosidad aumente desde el viernes, con posibles lluvias aisladas que podrían extenderse hasta el domingo. En tanto, para el lunes se prevé un nuevo mejoramiento temporario.

Este panorama coincide con el ingreso a la segunda quincena de noviembre, faltando apenas 42 días para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, fechas que ya comienzan a sentirse en el ánimo de la población y en el movimiento comercial de distintas localidades.

A medida que el año entra en su recta final, los especialistas recomiendan mantener la atención en los pronósticos locales ante los cambios bruscos que suelen caracterizar al clima bonaerense en esta época.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires