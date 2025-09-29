Jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES: cómo quedan los montos en octubre 2025

El comienzo de un nuevo mes trae novedades para quienes dependen de las prestaciones de ANSES. En este caso, octubre 2025 llega con cambios en los haberes tanto de jubilados y pensionados como de beneficiarios de la AUH y otras asignaciones familiares. La actualización se da en el marco de la fórmula de movilidad y de la continuidad del refuerzo económico dispuesto por el organismo previsional.

Aumento en jubilaciones y pensiones de ANSES en octubre

Según lo dispuesto en el decreto vigente, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento de 1,9% a partir de octubre 2025. A este ajuste se suma el bono mensual de $70.000 destinado a quienes cobran los haberes mínimos.

De esta manera, los montos quedan de la siguiente forma:

Jubilación mínima : $326.304,88 más bono de $70.000 → total $396.304,88

: $326.304,88 más bono de $70.000 → Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $261.016,96 más bono de $70.000 → total $331.016,96

: $261.016,96 más bono de $70.000 → Pensiones No Contributivas (PNC) : $228.381,85 más bono de $70.000 → total $298.381,85

: $228.381,85 más bono de $70.000 → Jubilación máxima: de $2.154.562,04 pasa a $2.195.498,72

El refuerzo de $70.000 se paga de forma completa para los haberes mínimos y de manera proporcional para quienes perciben ingresos de hasta $396.304,88.

Asignaciones de ANSES que aumentan en octubre

El incremento también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en otras prestaciones familiares. Con los nuevos valores, desde octubre los montos serán los siguientes:

AUH por cada menor : $117.229,14 (se paga el 80%, es decir $93.783,31; el 20% restante se libera con la presentación de la Libreta AUH).

: $117.229,14 (se paga el 80%, es decir $93.783,31; el 20% restante se libera con la presentación de la Libreta AUH). AUH por hijo con discapacidad : $381.789,19 (se abona el monto completo).

: $381.789,19 (se abona el monto completo). Asignación Familiar por Hijo (primer tramo de ingresos) : $58.572,85.

: $58.572,85. Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Refuerzo para los sectores más vulnerables

El esquema de aumentos junto con el bono especial tiene como finalidad sostener los ingresos de los sectores más vulnerables frente a la inflación. Según lo establecido en la normativa vigente, la movilidad se ajusta tomando como referencia el índice de precios con dos meses de atraso, lo que permite actualizar los haberes de manera periódica y acompañar la evolución del costo de vida.