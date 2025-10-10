Jubilados del IPS podrán acceder a un descuento en un complejo turístico ¿Dónde y cómo aprovechar el beneficio?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires selló un nuevo acuerdo que busca fomentar el turismo y el bienestar entre sus beneficiarios. Se trata de un convenio con el Municipio de Dolores que ofrece tarifas especiales para disfrutar de uno de los principales atractivos termales de la región.

Descuento especial para jubilados y pensionados del IPS

En el marco de un Convenio Marco firmado entre el IPS y el Municipio de Dolores, las personas jubiladas y pensionadas de la provincia podrán acceder a un 30% de descuento en la entrada al “Parque Termal Dolores”.

El acuerdo fue suscripto por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente Juan Pablo García, y estará vigente desde octubre por un período de un año. El beneficio alcanza tanto a los titulares del IPS como a sus familias, permitiendo disfrutar de un espacio de descanso a un costo más accesible.

Durante la firma también participaron autoridades locales, entre ellas la secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán.

Cómo aprovechar el beneficio del IPS

El Parque Termal Dolores es el primer complejo termal del país con aguas dulces y saladas, ubicado estratégicamente sobre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63, a unos 200 km de Buenos Aires y Mar del Plata.

El predio cuenta con amplias instalaciones que incluyen:

Cinco piletas , dos de ellas cubiertas.

, dos de ellas cubiertas. Baños y vestuarios totalmente equipados.

totalmente equipados. Espacios verdes y zonas de descanso ideales para pasar el día.

El complejo ofrece una propuesta recreativa y de bienestar, pensada para quienes buscan relajarse y disfrutar en familia.

Cabe destacar que, aunque las tarifas pueden variar a lo largo del año, el descuento del 30% permanecerá vigente durante toda la duración del convenio.

Información de contacto y horarios de atención

Para acceder al beneficio o realizar reservas, las personas interesadas pueden comunicarse con el área de Turismo del Municipio de Dolores a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono fijo: 2245 441925

2245 441925 WhatsApp: 2245 405692

Horarios de atención:

Lunes a viernes: de 8 a 17 hs

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 17 hs

El beneficio del IPS para jubilados y pensionados ya se encuentra activo, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de las termas de Dolores con un 30% de descuento y aprovechar una propuesta turística diferente dentro de la provincia.