Jubilados del IPS podrán acceder a un descuento en un complejo turístico ¿Dónde y cómo aprovechar el beneficio?

Denisse Helman
IPS consulta recibo sueldo haberes

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires selló un nuevo acuerdo que busca fomentar el turismo y el bienestar entre sus beneficiarios. Se trata de un convenio con el Municipio de Dolores que ofrece tarifas especiales para disfrutar de uno de los principales atractivos termales de la región.

Descuento especial para jubilados y pensionados del IPS

En el marco de un Convenio Marco firmado entre el IPS y el Municipio de Dolores, las personas jubiladas y pensionadas de la provincia podrán acceder a un 30% de descuento en la entrada al “Parque Termal Dolores”.

Bancos, súper y transporte: cómo funcionan los servicios este feriado del 10 de octubre
Mirá también:

Bancos, súper y transporte: cómo funcionan los servicios este feriado del 10 de octubre

El acuerdo fue suscripto por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente Juan Pablo García, y estará vigente desde octubre por un período de un año. El beneficio alcanza tanto a los titulares del IPS como a sus familias, permitiendo disfrutar de un espacio de descanso a un costo más accesible.

Durante la firma también participaron autoridades locales, entre ellas la secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán.

Cómo aprovechar el beneficio del IPS

El Parque Termal Dolores es el primer complejo termal del país con aguas dulces y saladas, ubicado estratégicamente sobre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63, a unos 200 km de Buenos Aires y Mar del Plata.

El predio cuenta con amplias instalaciones que incluyen:

  • Cinco piletas, dos de ellas cubiertas.
  • Baños y vestuarios totalmente equipados.
  • Espacios verdes y zonas de descanso ideales para pasar el día.

El complejo ofrece una propuesta recreativa y de bienestar, pensada para quienes buscan relajarse y disfrutar en familia.

Cabe destacar que, aunque las tarifas pueden variar a lo largo del año, el descuento del 30% permanecerá vigente durante toda la duración del convenio.

Información de contacto y horarios de atención

Para acceder al beneficio o realizar reservas, las personas interesadas pueden comunicarse con el área de Turismo del Municipio de Dolores a través de los siguientes medios:

Horarios de atención:

  • Lunes a viernes: de 8 a 17 hs
  • Sábados, domingos y feriados: de 10 a 17 hs

El beneficio del IPS para jubilados y pensionados ya se encuentra activo, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de las termas de Dolores con un 30% de descuento y aprovechar una propuesta turística diferente dentro de la provincia.

Restricción de circulación de camiones en rutas bonaerenses por el finde largo
Mirá también:

Restricción de circulación de camiones en rutas bonaerenses por el finde largo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Bahía Blanca: conmoción por hallazgo de madre e hija calcinadas en su casa, ya investigan femicidio
Conmoción en Bahía Blanca: madre e hija murieron calcinadas y sospechan de un femicidio
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Previa del finde largo: jueves con clima primaveral y mucho sol
Provincia
CAMIONES
Restricción de circulación de camiones en rutas bonaerenses por el finde largo
Provincia
Mercado libre autos flash
Mercado Libre suma una nueva herramienta para comprar y vender autos usados en Argentina ¿Cómo funciona?
Sociedad
El Gobierno habilita la importación sin arancel de 50.000 autos eléctricos e híbridos para 2026
Nacionales
Banco Nación lanza un reintegro de hasta 30% en Farmacity, Simplicity y otras cadenas por el Día de la Madre
Sociedad
formulario pagar menos prepagas aumento obras sociales
Monotributo: se actualizó el listado oficial de obras sociales habilitadas para octubre 2025
Nacionales

Más leídas