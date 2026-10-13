Jubilaciones de noviembre 2026: cómo impacta la inflación del 1,9% en el próximo aumento

Las jubilaciones de noviembre de 2026 ya tienen una nueva referencia para su próxima actualización: el INDEC informó este martes 13 de octubre que la inflación de septiembre fue del 1,9%. El indicador permite estimar cómo cambiarán los haberes, aunque todavía hay que distinguir entre el cálculo orientativo, los importes que oficialice ANSES y cualquier eventual bono extraordinario.

Para quienes organizan sus gastos del mes próximo, esa diferencia resulta decisiva. Un aumento sobre el haber no equivale a una suba del mismo porcentaje sobre todo el dinero depositado si el ingreso incluye un refuerzo separado. Tampoco el dato de inflación establece por sí solo una fecha de cobro.

Ver también: el calendario de pagos de ANSES de octubre según el DNI.

Jubilaciones de noviembre 2026: por qué importa la inflación de septiembre

La normativa de movilidad previsional dispone actualizaciones mensuales vinculadas al IPC nacional de dos meses anteriores al pago. Por eso, para noviembre se toma como referencia septiembre. El porcentaje difundido en el informe oficial del INDEC es el dato nuevo para proyectar ese ajuste.

El organismo estadístico también informó una inflación acumulada del 23,6% entre enero y septiembre. Esa variación anual no debe aplicarse nuevamente al haber de octubre: las actualizaciones mensuales ya se incorporan en cada período. Para calcular el próximo paso corresponde trabajar sobre el importe vigente, sin sumar dos veces los aumentos anteriores.

Cuánto daría el haber mínimo con una actualización del 1,9%

La Resolución 284/2026 fijó la mínima de octubre en $435.748,51 y la PUAM en $348.598,81. Aplicarles el 1,9% publicado ofrece los siguientes resultados orientativos:

Prestación Importe de octubre Estimación con 1,9% Jubilación mínima $435.748,51 $444.027,73 PUAM $348.598,81 $355.222,19

Estos valores son cálculos estimados, sin bono ni descuentos. Se obtienen multiplicando el importe de octubre por 1,019. Los montos definitivos y el porcentaje de movilidad con la precisión que corresponda deberán contrastarse con la resolución de ANSES para noviembre. El IPC informado con un decimal no reemplaza esa publicación.

Como ejemplo, un haber de $600.000 pasaría a $611.400 si recibiera exactamente un 1,9%. En ese caso, el incremento sería de $11.400. Es una cuenta para entender la proporción, no la liquidación individual de un beneficio.

Qué pasa con el bono de noviembre

El bono extraordinario requiere una decisión específica del Gobierno. La publicación del IPC permite estimar la movilidad, pero no confirma la continuidad ni el importe del refuerzo de noviembre. Por eso, no corresponde agregar automáticamente un bono al resultado de la tabla y presentarlo como un total oficial.

Para ordenar tu presupuesto, podés separar en dos columnas el haber habitual y cualquier adicional. Así, cuando aparezca la comunicación correspondiente, será más sencillo comprobar qué parte cambia y cuánto dinero podría quedar disponible después de las deducciones del recibo.

Cómo calcular el aumento sobre tu propio haber

Buscá el importe bruto de tu prestación de octubre. Separá bonos, reintegros u otros conceptos que no integren el haber. Multiplicá el haber por 0,019 para obtener el incremento estimado. Sumá ese resultado al importe inicial. Compará la cuenta con los valores oficiales de noviembre cuando se publiquen.

Conviene evitar un error frecuente: tomar como base el saldo final de la cuenta bancaria. Ese saldo puede incluir dinero anterior o reflejar compras y débitos posteriores al depósito. Para revisar la prestación, el documento útil es el recibo de haberes.

Ver también: por qué el IPC de septiembre es clave para los pagos de noviembre.

Qué falta conocer antes del próximo cobro

Además de los importes definitivos, habrá que consultar el calendario de noviembre y cualquier resolución sobre refuerzos. No hace falta presentar una solicitud para realizar esta cuenta orientativa: es una herramienta para comprender el próximo ajuste, no un trámite de acceso a un beneficio.

Si querés comprobar tu liquidación personal, ingresá por la web oficial de ANSES y revisá el recibo correspondiente. La comparación entre octubre y noviembre debe hacerse concepto por concepto, especialmente cuando existen descuentos o adicionales particulares.