Jubilación 2026: ¿Qué pasó con la Moratoria ANSES y cuál es la única herramienta vigente para “salvar” tus aportes hoy?

Febrero de 2026 marca un punto de inflexión definitivo para el sistema previsional en Argentina. Tras el vencimiento de la “moratoria clásica” (Plan de Pago de Deuda Previsional), el escenario para quienes aspiran a jubilarse en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país ha cambiado radicalmente. La pregunta que inunda las oficinas de ANSES y las búsquedas en Google es clara: ¿Todavía puedo jubilarme sin tener los 30 años de aportes?

La respuesta corta es: depende de tu edad. Si bien la “puerta giratoria” para jubilarse inmediatamente sin aportes se cerró, existe una herramienta técnica poco conocida que ANSES mantiene operativa para trabajadores en actividad que aún no cumplieron la edad de retiro. Entender esta diferencia hoy es la clave para evitar caer en la PUAM (Pensión Universal) y perder un porcentaje vital de tus ingresos futuros.

El fin de una era: La situación real de la Moratoria en 2026

Durante años, las moratorias permitieron a millones de argentinos acceder a una jubilación completa regularizando sus deudas en cuotas descontadas del propio haber. Sin embargo, la Ley 27.705 tenía una fecha de caducidad fijada para marzo de 2025. Al no renovarse el componente para personas en edad jubilatoria, el “Plan de Pago” que permitía a una mujer de 60 o un hombre de 65 jubilarse in situ ha dejado de existir tal como lo conocíamos.

Hoy, el sistema se ha bifurcado en dos realidades muy distintas según la situación del solicitante. Para quienes ya tienen la edad (60/65) y no cuentan con los aportes, la opción por defecto es la PUAM. Pero para quienes están en la “previa” (mujeres de 50-59 y hombres de 55-64), sigue vigente la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, una estrategia preventiva fundamental.

La “Unidad de Cancelación”: La herramienta para quienes aún no tienen la edad

Este es el dato más valioso para los bonaerenses en actividad. Aunque la moratoria general venció, los mecanismos de regularización voluntaria antes de cumplir la edad jubilatoria siguen siendo la única vía de escape para asegurar el 100% del haber mínimo en el futuro.

Esta unidad permite a trabajadores (en relación de dependencia, monotributistas o autónomos) adelantar el pago de los años que saben que les faltarán. El objetivo es llegar a la edad de retiro (60 mujeres / 65 hombres) con la carpeta “limpia” y los 30 años acreditados.

¿Para quién es? Mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años.

Mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años. ¿Qué permite? Pagar períodos faltantes de aportes anteriores al 31 de marzo de 2012.

Pagar períodos faltantes de aportes anteriores al 31 de marzo de 2012. ¿Cuál es el costo? A diferencia de la vieja moratoria, esto no se descuenta de una futura jubilación “gratis”. El costo mensual de cada mes de aporte a regularizar ronda el 29% de la base mínima imponible. Es una inversión hoy para cobrar más mañana.

PUAM vs. Jubilación con Aportes: La batalla de los números en Marzo 2026

Para dimensionar por qué es urgente revisar tu historia laboral en Mi ANSES, basta con mirar los números de este mes. Quienes no logran regularizar sus aportes y caen en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sufren una quita permanente del 20% respecto a la jubilación mínima, además de no generar derecho a pensión para el cónyuge en caso de fallecimiento (un dato crítico a largo plazo).

A continuación, detallamos los valores estimados para Marzo 2026, contemplando la movilidad y el bono de refuerzo (que se mantiene estancado en $70.000, licuando su poder de compra):

Prestación Haber Base (Estimado) Bono Extra Total de Bolsillo Jubilación Mínima $369.601 $70.000 $439.601 PUAM (Sin aportes) $295.681 $70.000 $365.681 Pérdida Mensual -$73.920 – -$73.920 Valores de referencia basados en las actualizaciones de movilidad de Marzo 2026. La brecha anual supera los $960.000 pesos de diferencia entre haber regularizado o no.

Guía práctica: Cómo verificar tu situación hoy mismo

No esperes a cumplir los años. La gestión previsional en 2026 requiere anticipación. Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, donde los turnos presenciales suelen tener alta demanda, el canal digital es tu mejor aliado.

Ingresá a Mi ANSES: Necesitás tu Clave de la Seguridad Social nivel 3. Auditá tu Historia Laboral: Buscá la sección “Trabajo” > “Consultar Historia Laboral”. Verificá que estén cargados todos tus empleadores. Es común que falten aportes de décadas pasadas. Identificá los “baches”: Si tenés, por ejemplo, 53 años y ves que te faltan 10 años de aportes, es el momento de usar la Unidad de Cancelación para pagar esos meses ahora que estás activo. Generá el VEP: El trámite permite generar un Volante Electrónico de Pago para abonar los meses faltantes voluntariamente.

¿Qué pasa si ya tengo 65 años y cero aportes?

Si ya superaste la edad jubilatoria y no regularizaste tu situación antes del vencimiento de la moratoria en 2025, el camino administrativo te dirige automáticamente a la PUAM. Para tramitarla:

Debés tener 65 años o más (hombres y mujeres por igual).

No podés cobrar ninguna otra prestación (ni jubilación ni pensión).

Se tramita con turno en ANSES.

Dato Experto: Aún hoy, revisá si podés aplicar a la vieja Moratoria Ley 24.476. Es un régimen muy antiguo que solo permite regularizar deuda hasta el año 1993. Si bien es limitado, sigue siendo una opción válida para completar algunos años “muy viejos” y quizás, combinando con aportes reales posteriores, llegar a los 30 años sin caer en la PUAM.