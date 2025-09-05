banner ad

Jornadas heladas en la Provincia de Buenos Aires: hasta cuándo seguirá el frío

Francisco Díaz
clima invierno frio

El clima estable regresó a la Provincia de Buenos Aires acompañado por un marcado descenso de las temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras varios días de inestabilidad, el cierre de la semana se presentará con condiciones más estables, aunque bajo un fuerte frío que se hará sentir en todo el territorio bonaerense.

De acuerdo al pronóstico oficial, este viernes se espera cielo despejado, con una mínima de 2 grados y una máxima que apenas alcanzará los 12, en lo que será una de las jornadas más frías de la semana.

El fin de semana también mantendrá un escenario gélido. Para el sábado, el SMN prevé cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 2 y 15 grados. En tanto, el domingo amanecerá con cielo algo nublado, que pasará a estar parcialmente cubierto hacia la tarde y la noche, con valores térmicos entre 3 y 17 grados.

Según el organismo meteorológico, el repunte térmico llegaría recién el lunes, aunque bajo cielo mayormente nublado. Ese día se anticipan mínimas de 8 grados y máximas cercanas a los 17.

De esta manera, el frío polar continuará siendo protagonista durante los próximos días en la Provincia de Buenos Aires, marcando uno de los períodos más frescos del inicio de septiembre.

