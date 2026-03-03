Jornada calurosa y parcialmente nublada ¿Cuándo llega el alivio con lluvias?

La provincia de Buenos Aires transita una semana con condiciones meteorológicas cambiantes, marcada por jornadas cálidas, presencia de nubosidad y el regreso de la inestabilidad hacia el jueves.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes el cielo se presentará mayormente nublado en distintos distritos bonaerenses. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 28 grados, con viento predominante del sector norte, lo que aportará aire más templado durante la jornada.

El miércoles se anticipa un leve ascenso térmico. La mínima rondará los 22 grados y la máxima podría alcanzar los 32 grados en varias localidades del interior provincial. El cielo estará parcialmente nublado, en un contexto de ambiente caluroso y algo más húmedo.

Para el jueves se prevé un cambio en las condiciones. La inestabilidad ganará terreno con probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día. Las temperaturas descenderán y se ubicarán entre los 20 y los 24 grados, con viento del sector este, generando un ambiente más fresco y variable en toda la provincia.

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires tendrá una primera mitad de semana con calor en aumento y un cierre marcado por precipitaciones y descenso térmico.