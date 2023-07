El drama de Joaquín, el nene que no pudo ser operado porque se trabó el ascensor cuando iba al quirófano

En las últimas horas se viralizó la fuerte historia de Joaquín, un niño que no pudo ser operado en el Hospital de San Justo porque se quedó trabado el ascensor que lo llevaba al quirófano.

El enojo y la indignación de la madre

En diálogo con "Telenoche", por El Trece, la mamá de Joaquín relató: "Esos minutos fueron tristes. Tuvieron que sacar a mi hijo como un paquete. No entró a quirófano porque no quisieron poner en riesgo su vida".

La mujer remarcó, además, que médicos y enfermeros no tienen buenas condiciones laborales: "Ellos no están trabajando cómodamente. No tienen un sueldo digno. Ellos tienen que estar bien porque están salvando vidas".

A continuación, mirá el video.

Malos sueldos y mucha exigencia

La médica pediátrica Sandra Verta habló de la dura situación que vive el Hospital: "Es una situación crítica que se viene acomplejando día tras día. A la guardia venían entre 300 y 500 pacientes por día y hoy en día, sigue cerrada. Y estos chicos no tienen hoy donde tener atención pediátrica. Cada día es peor".

Y remarcó: "Hace dos meses que la guardia está cerrada. Pero como una consecuencia, no como una decisión. Los médicos no estamos de paro. Nosotros seguimos cumpliendo funciones. Hoy el hospital cuenta con el 30% del cuerpo médico".

Verta fue sincerísima: "Con los sueldos de miseria que cobramos, mucha gente decidió renunciar al hospital en búsqueda de mejores condiciones laborales en otros hospitales de la zona".