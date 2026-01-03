Javier Milei fue elegido como uno de los líderes mundiales más influyentes según The Telegraph

Denisse Helman
La confianza en el gobierno de Milei creció en noviembre tras las elecciones legislativas

El inicio de 2026 encontró al escenario político internacional atravesado por balances, rankings y evaluaciones sobre el impacto de los principales jefes de Estado. En ese contexto, un relevamiento realizado por un reconocido medio europeo volvió a poner a la Argentina en el centro de la conversación global.

Javier Milei quedó segundo en el ranking de líderes más influyentes

El presidente argentino Javier Milei fue elegido como el segundo líder mundial más influyente del año por el portal británico The Telegraph, de acuerdo con una votación realizada entre los lectores del medio.

La distinción surge de un relevamiento que combinó dos instancias:

  • Una selección realizada por periodistas y expertos del medio
  • Una votación abierta de los lectores, con más de 10.000 respuestas

En el ranking elaborado por el público, Milei se ubicó en el segundo lugar, por delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quedó tercero.

Cómo se elaboró el relevamiento de The Telegraph

Según explicó el portal británico, el proceso comenzó con la elección de cinco presidentes y primeros ministros por parte de un panel editorial, que evaluó:

  • Influencia política
  • Impacto nacional e internacional
  • Proyección global de sus decisiones

Antes de que el panel definiera su listado final, los lectores participaron en una votación abierta, de la que surgió un ranking alternativo basado exclusivamente en el apoyo del público.

Los motivos destacados para la elección de Milei

En su análisis, The Telegraph destacó especialmente la gestión económica del presidente argentino. Entre los puntos subrayados se mencionaron:

  • El avance en el control de la inflación
  • La obtención de superávit fiscal
  • La reducción de la pobreza, que según el medio pasó de un 50% a un 31% durante su gestión

No obstante, el equipo editorial también expresó cautela sobre la capacidad del Gobierno para sostener en el largo plazo el proceso de transformación económica.

Qué dijeron los lectores sobre el presidente argentino

En la sección dedicada a los comentarios, el medio británico reprodujo testimonios de votantes que explicaron su apoyo a Milei.

Uno de ellos fue Nicolás Antonelli, quien afirmó: “Antes de Milei, planeaba irme del país, pero Milei me dio esperanza”. También destacó:

  • El aumento en las ventas de autos nuevos y usados
  • La reactivación del mercado de motocicletas y escrituras de viviendas
  • El retorno gradual del crédito para la clase media

Otro de los testimonios citados fue el de Olliver Robinson, exresidente de Londres, quien resaltó la formación económica del mandatario y su adhesión a la escuela austríaca, calificándolo como “uno de los líderes políticos más transformadores de nuestro tiempo”.

El impacto político y electoral señalado por el medio

The Telegraph también remarcó que Milei obtuvo un resultado inesperado en las elecciones de mitad de mandato, lo que le permitió ampliar su margen de acción política y fortalecer su proyección de cara a 2026.

Este dato fue considerado clave para explicar el lugar que el presidente argentino alcanzó tanto en la votación de los lectores como en la evaluación editorial.

El ranking completo de los lectores

Según el listado elaborado a partir de la votación abierta, los líderes más influyentes quedaron ordenados de la siguiente manera:

  • Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia
  • Javier Milei, presidente de la Argentina
  • Donald Trump, presidente de Estados Unidos
  • Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania
  • Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

El ranking elaborado por los periodistas

En la selección realizada por el equipo editorial del medio, Milei ocupó el tercer lugar. El ranking quedó conformado por:

  • Maia Sandu, presidenta de Moldavia
  • Giorgia Meloni, Italia
  • Javier Milei, Argentina
  • Ahmed Husseín al-Charaa, Siria
  • Hakainde Hichilema, presidente de Zambia

Milei y Meloni fueron los únicos líderes que figuraron en el podio de ambos rankings.

