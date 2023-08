Javier Milei sorprendió a todos: “Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”

Javier Milei se muestra muy seguro de su triunfo en las próximas elecciones presidenciales tras el resultado que obtuvo en las PASO 2023.

Por ese motivo, el candidato de La Libertad Avanza se animó a declarar que sumaría a Mauricio Macri a su equipo de trabajo en caso de ganar.

Palabras fuertes

“Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás… un representante del país", confesó Javier Milei en Radio Mitre.

Y luego reconoció: "No sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados".

Milei reconoció que tiene contactos fluidos con Macri: "Me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos".

Qué dijo Macri sobre Milei

El ex presidente reveló: "Hablé con Javier y le dije que hay que entender que no todo son operaciones. Hay gente que no adhiere 100% a sus ideas. Él reacciona mal contra los ataques y las críticas. Yo tuve la suerte de aprenderlo en el fútbol. Es algo que él tiene que recorrer".

Y agregó: "Milei demostró que es mentira que podés imprimir billetes y no pasa nada. Esas son mentiras, como que ellos nos habían desendeudado. Tomaron la deuda más grande de la historia, el triple de lo que tomé yo. El FMI le pide a Argentina que hagamos lo mismo que Paraguay".

