IPS paga el aguinaldo a jubilados y pensionados bonaerenses: fechas y detalles del cobro

Denisse Helman
IPS provincia cobro haberes

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los organismos previsionales comienzan a definir el calendario de pagos para jubilados y pensionados. En ese contexto, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó cómo y cuándo se acreditarán los haberes y el medio aguinaldo correspondiente a diciembre para los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo se cobra el medio aguinaldo del IPS

El IPS anunció que el medio aguinaldo se pagará el lunes 22 de diciembre, alcanzando a todas las terminaciones de DNI, sin distinción.

El pago incluye a:

  • Jubilados del IPS.
  • Pensionados del IPS.

La acreditación se realizará en una sola jornada, lo que permite que todos los beneficiarios cobren en la misma fecha.

Pago de pensiones sociales no contributivas

Ese mismo lunes 22 de diciembre, el IPS también abonará los haberes correspondientes al mes de diciembre para las pensiones sociales no contributivas.

En este caso, el cronograma también contempla a todas las terminaciones de DNI. De esta manera, todos los beneficiarios perciben el pago en una única fecha.

Depósitos para quienes cobran por Banco Provincia

Desde el organismo aclararon que las personas que perciben sus haberes a través del Banco Provincia (BAPRO) podrán ver reflejado el depósito del medio aguinaldo desde el sábado 20 de diciembre en sus cuentas.

Esta modalidad busca anticipar la disponibilidad de los fondos, facilitando el acceso al dinero antes de las celebraciones de fin de año.

Vencimiento del cobro por ventanilla

El IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026. Quienes no cobren el aguinaldo o los haberes dentro de ese plazo deberán iniciar los trámites correspondientes para poder percibir los montos pendientes.

Desde el organismo recomiendan verificar con anticipación la modalidad de cobro y el estado de la cuenta bancaria para evitar demoras.

