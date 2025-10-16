IPS en octubre: fechas de cobro para jubilados y pensionados de la Provincia Buenos Aires

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció las fechas de pago de los haberes para jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, siguiendo un cronograma específico que divide los días de cobro según la terminación del documento nacional de identidad (DNI).

Detalles del Cronograma de Pagos de Octubre

Según la información proporcionada por el IPS, el pago se llevará a cabo en dos días consecutivos. El 30 de octubre corresponde a aquellos beneficiarios cuyas jubilaciones y pensiones tengan el DNI terminado en 0, 1, 2 y 3. Además, las pensiones sociales no contributivas también se cubrirán en este día.

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

El 31 de octubre será el día destinado para las jubilaciones y pensiones de aquellos cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Plazo para el Cobro y Ventanilla

El organismo también precisó que el vencimiento para cobrar por ventanilla será el 25 de noviembre. Esto brinda a los beneficiarios un plazo adecuado para retirar sus haberes en caso de no poder hacerlo en las fechas asignadas.

El IPS destacó la importancia de este plan de pagos para agilizar la atención y evitar aglomeraciones en las sucursales, asegurando que todos los jubilados y pensionados puedan acceder a sus fondos de manera ordenada y dentro del plazo establecido.