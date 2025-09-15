IPS confirmó las fechas de pago de septiembre 2025 para jubilados y pensionados

Cada mes, miles de jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires esperan la confirmación del calendario oficial de cobros. La fecha de acreditación de haberes es un dato clave para organizar gastos y cumplir con compromisos económicos, en un contexto donde los ingresos de este sector representan un sostén esencial para la vida diaria.

Cronograma de pagos del IPS en septiembre 2025

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los haberes correspondientes a septiembre 2025 comenzarán a abonarse a partir del lunes 29 de septiembre.

El detalle del calendario es el siguiente:

Lunes 29 de septiembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 . Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Martes 30 de septiembre Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .



Vencimiento para cobro por ventanilla

El organismo también recordó que el plazo para cobrar por ventanilla vencerá el 23 de octubre de 2025. Esto significa que quienes no realicen la extracción antes de esa fecha deberán gestionar nuevamente el cobro a través de los canales habilitados por el IPS.

De esta manera, los jubilados y pensionados bonaerenses ya cuentan con el cronograma oficial para planificar el retiro de sus haberes de septiembre.