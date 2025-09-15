IPS confirmó las fechas de pago de septiembre 2025 para jubilados y pensionados

Denisse Helman
IPS consulta recibo sueldo haberes

Cada mes, miles de jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires esperan la confirmación del calendario oficial de cobros. La fecha de acreditación de haberes es un dato clave para organizar gastos y cumplir con compromisos económicos, en un contexto donde los ingresos de este sector representan un sostén esencial para la vida diaria.

Cronograma de pagos del IPS en septiembre 2025

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los haberes correspondientes a septiembre 2025 comenzarán a abonarse a partir del lunes 29 de septiembre.

Radares y espiras: la nueva estrategia para controlar la velocidad en las rutas argentinas
Mirá también:

Radares y espiras: la nueva estrategia para controlar la velocidad en las rutas argentinas

El detalle del calendario es el siguiente:

  • Lunes 29 de septiembre
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
    • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
  • Martes 30 de septiembre
    • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Vencimiento para cobro por ventanilla

El organismo también recordó que el plazo para cobrar por ventanilla vencerá el 23 de octubre de 2025. Esto significa que quienes no realicen la extracción antes de esa fecha deberán gestionar nuevamente el cobro a través de los canales habilitados por el IPS.

De esta manera, los jubilados y pensionados bonaerenses ya cuentan con el cronograma oficial para planificar el retiro de sus haberes de septiembre.

Desde hoy, vacuna contra el dengue para bonaerenses de 15 a 59 años sin restricciones
Mirá también:

Desde hoy, vacuna contra el dengue para bonaerenses de 15 a 59 años sin restricciones
ETIQUETAS
Compartir este artículo
feriados
¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Nacionales
Clima nublado provincia tiempo
Inestable pero con mejoras: así estará el clima en el inicio la semana
Provincia
justicia alimentos tio
Fallo inédito: la Justicia obliga a un tío a cubrir la cuota alimentaria de sus sobrinos
Sociedad
micro costa azul
Insólito robo de un micro en la terminal de Miramar: lo hallaron abandonado a 21 kms
Provincia
La Justicia definió si Cristina Fernández continuará con prisión domiciliaria o irá a prisión
Cristina Kirchner no podrá votar en octubre: lo informó la Cámara Nacional Electoral
Nacionales
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones en 10 días o perderá su patrimonio
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones de dólares en 10 días o perderá su patrimonio
Nacionales
Pirlo tv futbol en vivo
Pirlo TV: qué es, riesgos y alternativas legales en Argentina en 2025
Sociedad

Más leídas