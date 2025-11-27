IPS confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados: ¿Cuándo cobran?

Cada mes, miles de jubilados y pensionados bonaerenses dependen del cronograma oficial del Instituto de Previsión Social (IPS) para organizar el cobro de sus haberes. Con la llegada de noviembre, el organismo provincial volvió a actualizar las fechas de pago, una información clave para quienes forman parte del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires.

Qué es el IPS y cuál es su función para los trabajadores estatales

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) es el encargado de administrar jubilaciones y pensiones de los empleados públicos bonaerenses. Su tarea abarca desde la liquidación mensual de haberes hasta la gestión de trámites, pensiones sociales y otros beneficios vinculados al sistema previsional provincial.

A diferencia de otros organismos nacionales, el IPS opera exclusivamente dentro del territorio bonaerense, atendiendo a ex trabajadores estatales, docentes provinciales, fuerzas de seguridad retiradas y beneficiarios de pensiones no contributivas del distrito.

Calendario de pagos de noviembre 2025 del IPS

El IPS informó que los haberes correspondientes al mes de noviembre se abonarán en dos jornadas consecutivas, ordenadas según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas confirmadas son las siguientes:

Jueves 27 de noviembre

Jubilaciones y pensiones:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales (no contributivas):

DNI terminados en 0 a 9 (cobran todos los beneficiarios en esta fecha).

Viernes 28 de noviembre

Jubilaciones y pensiones:

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Recordatorio importante para quienes cobran por ventanilla

El IPS señaló que quienes opten por cobrar sus haberes por ventanilla en sucursales bancarias deberán hacerlo hasta el 23 de diciembre de 2025 como fecha límite. Pasado ese día, los montos volverán al organismo previsional y será necesario realizar un trámite adicional para reprogramar el cobro.

Esta recomendación es especialmente relevante para beneficiarios que no utilizan medios electrónicos o que residen en zonas donde el acceso a cajeros automáticos puede resultar limitado.