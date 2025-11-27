IPS: Comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones en la Provincia de Buenos Aires

Desde hoy, las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires comenzarán a recibir los haberes correspondientes al mes de octubre, según informó el Instituto de Previsión Social (IPS).

Detalles sobre el cronograma de pagos

El IPS precisó que el cronograma de pagos se llevará a cabo en dos jornadas consecutivas. En la primera fase, que tiene lugar hoy jueves 27 de noviembre, cobrarán las jubilaciones y pensiones aquellos titulares cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3. También recibirán sus haberes las pensiones sociales no contributivas, que abarcan a los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Por su parte, mañana, viernes 28 de noviembre, será el turno de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones cuyos documentos culminen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el esquema de pago establecido por el organismo.

Fechas importantes para los beneficiarios

El IPS además recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025, lo que representa una fecha clave para los beneficiarios que deseen realizar el trámite personalmente.