IOMA implementa el nomenclador nacional de discapacidad para estandarizar prestaciones desde 2026

Denisse Helman

El acceso a servicios de salud y asistencia para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires experimentará un cambio significativo. Tras décadas de gestión con sistemas fragmentados, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) anunció la adopción del modelo del nomenclador nacional de discapacidad, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, buscando ordenar y jerarquizar las prestaciones ofrecidas a sus afiliados.

La actualización del nomenclador y su importancia

Según el presidente de IOMA, Homero Giles, el nuevo esquema se basará en el nomenclador nacional y el sistema de categorización A, B y C, considerado una referencia para la definición de códigos y valores en prestaciones de:

Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de .000 con los descuentos del Banco Provincia
Mirá también:

Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia

• Centros de día
• Hogares de asistencia
• Transporte adaptado
• Educación especial

Esta medida responde a un reclamo histórico de afiliados y prestadores, y permitirá que el sistema deje de depender de convenios individuales, amparos y trámites de excepción.

Cómo funcionará el sistema de contratación

A partir de 2026, la contratación de prestadores de discapacidad se realizará únicamente siguiendo las categorías establecidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Para aquellos prestadores que aún no estén categorizados, IOMA implementará un mecanismo de acreditación propio, auditando cada servicio según los parámetros nacionales.

Beneficios para afiliados y prestadores

El cambio promete:

• Establecer códigos y descripciones claras para cada tipo de prestación médica, terapéutica y asistencial.
• Facilitar una facturación más eficiente por parte de los prestadores.
• Reducir desigualdades entre proveedores al aplicar un sistema uniforme.
• Mejorar la organización interna de IOMA, con un fuerte entrenamiento de los equipos administrativos.

El proceso de implementación

El anuncio se realizó tras un encuentro con treinta entidades prestadoras y directivos de IOMA, marcando el inicio de un proceso considerado complejo por la obra social. Giles destacó que se trata de una adecuación inédita en 30 años, que requiere planificación y coordinación para que el sistema funcione de manera equitativa y eficiente.

El nuevo nomenclador representará un avance clave para el acceso a servicios de discapacidad en la provincia, alineando los procedimientos locales con estándares nacionales y garantizando mayor transparencia y eficacia en la atención a los afiliados.

Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación
Mirá también:

Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta por la tormenta de Santa Rosa: lluvias y nevadas azotarán varias provincias del país
Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo
Provincia
ricardo alfonsin
Ricardo Alfonsín cuestiona a Milei y anticipa que el gobierno sufrirá una nueva derrota
Nacionales Provincia
El Mercado Regional de La Plata actualizó sus promociones y descuentos en frutas y carne
Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
Provincia
Banco Provincia lanza jugosas promociones de octubre para celebrar el Día de la Madre
Banco Provincia lanza atractivos descuentos para celebrar el Día de la Madre
Provincia
¿Es tu perro más inteligente de lo que pensás? 5 juegos para descubrirlo en casa
Sociedad
La Virgen de Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación Juvenil a Pie
Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación
Provincia
UNLP: la Facultad de Veterinaria suma el primer tomógrafo computado en una universidad pública del país
Nacionales

Más leídas