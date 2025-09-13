Invierno en retirada: la primavera ya comienza a sentirse

El último fin de semana del invierno llega con un clima cambiante pero prometedor en la provincia de Buenos Aires, anticipando que la primavera está a la vuelta de la esquina.

Sábado agradable, aunque con chaparrones nocturnos

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzará con un ambiente templado: mínima de 10° y máxima de 18°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados que compliquen los planes al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y un abrigo liviano. El viento soplará del Noreste, rotando al Este al finalizar la jornada.

Domingo primaveral para disfrutar al máximo

El domingo promete ser ideal para actividades en familia o amigos. Con mínima de 13° y máxima de 22°, el ambiente será super primaveral 🌼. Aunque el cielo estará mayormente nublado, las temperaturas invitan a guardar los abrigos pesados y animarse a paseos al aire libre.

Lunes con continuidad de buen tiempo

Para el lunes, se esperan mínimas de 13° y máximas de 20°, con cielo nublado al inicio pero despejándose con el correr del día. El viento se mantendrá del Este y no se prevén lluvias, consolidando la sensación de que el invierno comienza a despedirse.

Este fin de semana marca la transición hacia la estación de las flores, por lo que es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, organizar paseos o simplemente sentir que la provincia de Buenos Aires empieza a vestirse de primavera.