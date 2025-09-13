Invierno en retirada: la primavera ya comienza a sentirse

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primavera

El último fin de semana del invierno llega con un clima cambiante pero prometedor en la provincia de Buenos Aires, anticipando que la primavera está a la vuelta de la esquina.

Sábado agradable, aunque con chaparrones nocturnos
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzará con un ambiente templado: mínima de 10° y máxima de 18°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados que compliquen los planes al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y un abrigo liviano. El viento soplará del Noreste, rotando al Este al finalizar la jornada.

Domingo primaveral para disfrutar al máximo
El domingo promete ser ideal para actividades en familia o amigos. Con mínima de 13° y máxima de 22°, el ambiente será super primaveral 🌼. Aunque el cielo estará mayormente nublado, las temperaturas invitan a guardar los abrigos pesados y animarse a paseos al aire libre.

Lunes con continuidad de buen tiempo
Para el lunes, se esperan mínimas de 13° y máximas de 20°, con cielo nublado al inicio pero despejándose con el correr del día. El viento se mantendrá del Este y no se prevén lluvias, consolidando la sensación de que el invierno comienza a despedirse.

Este fin de semana marca la transición hacia la estación de las flores, por lo que es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, organizar paseos o simplemente sentir que la provincia de Buenos Aires empieza a vestirse de primavera.

Más leídas