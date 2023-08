"Perdimos todo": el desgarrador testimonio de los vecinos de La Plata en medio de las inundaciones

Los vecinos de La Plata expresaron su pesar ante el diluvio que sufrieron las últimas horas y les hizo perder gran parte de sus pertenencias.

Un testimonio desolador

En Todo Noticias (TN) varias personas contaron el horrible momento que les toca vivir, incluyendo a María, que conmovió a todos.

La mujer expresó: "Estoy sin trabajo y cobro un plan social. Una vez vino una asistente, me hizo una encuesta y quedó ahí. Llamé varias veces a Desarrollo Social y nunca me dieron bolilla".

María contó: "No sé qué voy a hacer ahora. Tengo a mi nena de 9 años que vive conmigo y no le puedo dar una mejor vida. Me siento mal e impotente por eso".





La mujer reveló: "Estaba haciendo arreglos en mi casa. Mi esposo murió en diciembre y ya no pude seguir. Necesito trabajar para poder comprar las cosas. Ahora perdimos todo. Se me arruinó lo poco que tenía".

El informe oficial

Martina García, de la Subsecretaria de Gestión del Riesgo del Municipio, explicó: "Nos encontramos con un punto máximo de crecida del Río de La Plata, lo cual ocasionó que los arroyos se encuentren con mayor caudal y se demore el escurrimiento del agua principalmente de la zona oeste, afectando puntualmente a las localidades de Los Hornos, Melchor Romero, Abasto y Lisandro Olmos".

Y agregaron: "Ante esta situación, se está trabajando con los equipos de Protección Civil y las delegaciones municipales en asistir la zona, y se mantiene un seguimiento continúo de la cota de los arroyos, atendiendo situaciones puntuales que puedan presentarse en los barrios ante la continuidad de las lluvias".