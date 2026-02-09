Inquietud en varios distritos bonaerenses por el cierre de sucursales del Banco Santander

El proceso de reestructuración del sistema financiero ya tiene impacto concreto en la Provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se confirmaron cierres y modificaciones operativas en distintas sucursales del Banco Santander, en el marco de un plan nacional de reducción de sedes físicas.

Según trascendió, varias localidades bonaerenses integran la lista de 36 sucursales que dejarán de funcionar o cambiarán su esquema de administración. La medida genera inquietud tanto entre los clientes como entre los trabajadores del sector, especialmente en distritos donde la presencia bancaria cumple un rol central en la dinámica económica local.

Las ciudades alcanzadas

En General Villegas, los clientes recibieron una comunicación oficial en la que se informó que, a partir de abril de 2026, los productos que actualmente dependen de la sucursal local pasarán a ser gestionados por otra sede. Si bien desde la entidad aclararon que el cambio no alterará la operatoria ni el acceso a los servicios, en la práctica implica el fin de la administración desde la oficina local.

En Roque Pérez, el cierre de la sucursal está previsto para el mes de marzo. En tanto, en General Alvear la oficina ya había dejado de funcionar a mediados de 2025.

También se confirmó el cierre de la sede en Magdalena, como parte de una reorganización ejecutada entre julio y agosto de 2025. A su vez, en Navarro la sucursal dejará de operar en el corto plazo, sumándose a una serie de bajas que ya afectaron a otras localidades bonaerenses.

Argumentos y repercusiones

Desde el banco explicaron que la decisión responde a la transformación del modelo de negocio y al crecimiento sostenido de las operaciones digitales.

Según indicaron, la mayoría de las transacciones se realizan actualmente a través de canales online, mientras que la asistencia a sucursales físicas disminuye año tras año.

Sin embargo, en las ciudades afectadas la medida generó preocupación, sobre todo en distritos donde la sucursal bancaria representaba un punto estratégico de atención financiera y movimiento comercial.