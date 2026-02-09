Alerta Banco Provincia: el truco para canjear tus puntos “Me Sumo” y obtener grandes beneficios en febrero 2026

Si sos cliente del Banco Provincia, es muy probable que tengas dinero “dormido” en tu cuenta sin saberlo. En un contexto económico donde cada peso cuenta, el programa de fidelización Me Sumo ha lanzado una agresiva campaña para este inicio de 2026, permitiendo convertir el puntaje acumulado en saldo a favor real para tus compras cotidianas.

Olvidate de canjear miles de puntos por una tostadora que quizás no necesitás. La verdadera utilidad de la plataforma hoy está en los vouchers de descuento y la campaña especial de “Vuelta a Clases” que se activa esta misma semana.

Urgente: fechas clave para ahorrar en la Vuelta a Clases

El Banco Provincia ha confirmado una promoción estratégica para aliviar el bolsillo de las familias en el arranque del ciclo lectivo. Prestá atención a las fechas porque son ventanas de oportunidad muy cortas:

Del 9 al 12 de febrero de 2026: Se habilitará un 30% de ahorro en puntos para los canjes del rubro “Vuelta a Clases”. Esto significa que los productos de librería, mochilas y tecnología del catálogo “costarán” menos puntos de lo habitual. Es el momento exacto para quemar ese saldo acumulado si necesitás equipamiento escolar.

Se habilitará un para los canjes del rubro “Vuelta a Clases”. Esto significa que los productos de librería, mochilas y tecnología del catálogo “costarán” menos puntos de lo habitual. Es el momento exacto para quemar ese saldo acumulado si necesitás equipamiento escolar. Hasta el 10 de febrero de 2026: Tenés tiempo para canjear tus puntos por cupones de descuento para usar con Cuenta DNI. Esta es, por lejos, la opción más rentable del programa hoy.

Ver también: El “truco” de Cuenta DNI en febrero 2026: Qué días conviene usar la billetera virtual

Cómo funcionan los vouchers de reintegro (y por qué convienen)

A diferencia del canje tradicional por productos físicos (que pueden tardar en llegar o no tener stock), la opción de canjear puntos por saldo en Cuenta DNI es inmediata y te permite licuar gastos de supermercado, combustible o indumentaria.

El esquema vigente para febrero 2026 permite canjear puntos por tres niveles de descuento, que se aplicarán a las compras que hagas pagando con QR o Clave DNI entre el 15 y el 28 de febrero:

Voucher del 20% de descuento: Tiene un tope de reintegro de $10.000 .

Tiene un tope de reintegro de . Voucher del 30% de descuento: Tiene un tope de reintegro de $20.000 .

Tiene un tope de reintegro de . Voucher del 40% de descuento: El más codiciado, con un tope de reintegro de $30.000.

Importante: Estos beneficios se aplican sobre el total de tus compras en comercios adheridos durante la segunda quincena del mes. Básicamente, estás cambiando puntos por hasta $30.000 pesos de “regalo” en tu resumen de cuenta.

Ver también: Cuenta DNI Verano 2026: El “truco” para ahorrar más de $250.000 en tus vacaciones en la Costa

¿Cuánto valen tus consumos en 2026?

Para saber si llegás a estos premios, es vital entender la nueva tabla de conversión que rige este año. El Banco ha actualizado los montos necesarios para sumar puntos:

Tarjetas de Crédito: Sumás 1 punto por cada 400</strong> (o US 400) consumidos en un pago o en cuotas. Si no tenés un paquete de productos activo, la relación es de 1 punto cada $800.

Sumás 1 punto por cada Tarjetas de Débito: Sumás 1 punto por cada $1.000 consumidos (o $2.000 si no tenés paquete).

Sumás 1 punto por cada consumidos (o $2.000 si no tenés paquete). Cuenta DNI Comercios: Si sos comerciante y cobrás con la app, sumás 1 punto cada $1.600 de venta.

Paso a paso: cómo activar “Me Sumo” y no perder los puntos

Muchos usuarios acumulan puntos automáticamente pero nunca se registraron para usarlos. Si nunca entraste, tus puntos están ahí, esperando o, peor aún, a punto de vencer. Los puntos tienen una vigencia, y si no se usan, se pierden definitivamente.

Para tomar el control de tu saldo ahora mismo:

Ingresá a tu Home Banking BIP. Buscá en el menú la solapa “Beneficios” o “Programa Me Sumo”. Si no estás adherido, hacé clic en “Adherirme”. Es gratuito e inmediato. Si ya estás adherido, buscá la opción de “Catálogo” o “Puntos” para ver tu saldo acumulado. Dentro del catálogo, filtrá por la categoría “Vouchers” o “Cuenta DNI” para acceder a los reintegros monetarios.

Recomendación final: Si tenés pensado comprar útiles escolares, esperá al lunes 9 de febrero para revisar el catálogo de productos con el descuento en puntos. Si preferís el dinero para ir al supermercado, hacé el canje por el voucher de Cuenta DNI antes de que termine el martes 10.