Incendio descontrolado en Villarino ya arrasó con 5.600 hectáreas

Francisco Díaz
incendios VILLARINO

Un incendio de gran magnitud continúa activo en la zona de Mayor Buratovich, dentro del partido de Villarino, donde ya afectó más de 5.600 hectáreas y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia por parte de la Brigada Forestal de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el distrito informaron que los trabajos para contener el fuego se mantienen de manera ininterrumpida, con la intervención de aviones hidrantes que realizan descargas constantes para evitar que las llamas sigan avanzando hacia otras localidades del partido.

En ese marco, la comuna destacó especialmente la labor de los bomberos voluntarios locales, quienes asumieron el control del incendio desde el sábado por la tarde, momento en el que se detectó el foco ígneo inicial. A partir de allí, se sumaron refuerzos provinciales para enfrentar un escenario que continúa siendo complejo.

Si bien el incendio permanece activo, el trabajo sostenido de los distintos equipos permite contener su propagación y reducir el riesgo de mayores daños. Las dificultades están dadas principalmente por las condiciones del terreno, extremadamente seco, y por la presencia del viento, un factor determinante en la evolución del fuego.

Al respecto, el secretario de Seguridad del distrito, Gustavo Pacheco, explicó que “dentro de las dunas y los montes se generan distintos microclimas. Una mínima variación del viento hace que el fuego se propague de manera inmediata a otros puntos”.

Asimismo, las autoridades señalaron que las causas del incendio aún no fueron determinadas, aunque advirtieron que el 90% de los incendios registrados en la zona son de origen intencional. Una vez que el fuego comience a ceder, se realizará un balance de los daños y de las pérdidas en las áreas productivas afectadas.

Mientras tanto, la zona continúa bajo monitoreo permanente mediante imágenes satelitales, en coordinación con los equipos que trabajan en el lugar para evitar nuevos focos y controlar la evolución del incendio.

